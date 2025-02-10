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Движение по временному объезду моста через реку Романовка открыли в Палкинском районе

Движение автотранспорта по временному объезду моста через реку Романовка в Палкинском районе на участке автомобильной дороги Изборск – Палкино – Остров открыли из-за капитального ремонта основного моста, расположенного на 32-ом км автомобильной дороги, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Через переправу и дорогу обеспечивается проезд грузового и пассажирского транспорта, а также подъезд школьного автобуса к Добычинской школе в деревне Новая Уситва.

Работы на объекте начались еще в прошлом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», теперь капремонт будет продолжен в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». В ближайшее время подрядчик приступит к выполнению демонтажных и строительно-монтажных работ.

Новый мост протяженностью 23,1 погонных метра будет иметь свайное основание, мостовой пролёт из предварительно напряженных балок. Также будет выполнено устройство дорожной одежды, водоотвода, сопряжений мостового сооружения с насыпями конусов, локально-очистных и регуляционных сооружений. Кроме того, здесь появится искусственное наружное освещение, а с двух сторон моста – пешеходные тротуары, барьерное и перильное ограждение. На эти цели из федерального бюджета выделено порядка 134 млн рублей.