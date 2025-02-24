АвтоМир / Дороги

Скорость движения ограничат на участке трассы Р-23 «Псков» 26 февраля

Скорость движения транспорта ограничат на нескольких участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка - Невель – граница с Республикой Беларусь 26 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Изображение от wirestock на Freepik

На 42-43 километре будет действовать ограничение скорости движение в оба направления на левой полосе с 9:00 до 14:00. А на 52-53 километре будет действовать ограничение скорости движения на Псков по левой полосе с 14:00-17:00.

Причина ограничений - ремонт силового барьерного ограждения.