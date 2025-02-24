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Псковский суд отказал исключать «Мурманское дорожное управление» из реестра недобросовестных поставщиков

Арбитражный суд Псковской области отказал в признании недействительным решения о включении общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания "Мурманское дорожное управление"» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

Согласно материалам дела, антимонопольный орган, рассмотрев односторонний отказ государственного бюджетного учреждения Псковской области «Управление автомобильных дорог Псковской области» от исполнения контракта на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Изборск – Палкино – Остров на участках в Палкинском и Островском районах, включил общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания "Мурманское дорожное управление"» в реестр недобросовестных поставщиков.

В связи с этим общество обратилось в суд с оспариванием решения антимонопольного органа.

Ранее Арбитражный суд Псковской области отказал управляющей компании в признании незаконным решения об одностороннем расторжении контракта.