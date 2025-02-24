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Борис Елкин о планах на ремонт псковских дорог в 2025 году

Приближается благоприятный для ремонтов и реконструкций сезон. В последние годы мы привыкли, что не бывает сезона, чтобы в Пскове не ремонтировались те или иные дороги, мосты, перекрестки, не проводилась бы какая-либо реконструкция сетей «Горводоканалом» или «Псковскими тепловыми сетями». Какие объекты дорожного хозяйства будут отремонтированы в этом сезоне? Что уже делает «Горводоканал» на улице Некрасова? В каком состоянии находятся те дороги, которые ремонтировались минувшим летом? Об этом и многом другом рассказал глава города Пскова Борис Елкин.

— Предлагаю начать с общего объема работ (в целом) на предстоящий сезон по дорогам: он больше (в сравнении с прошлыми годами) или меньше? Понятно, что стоимость ремонта объектов растет довольно быстро.

— В свое время мы взяли достаточно высокую планку. Что касается статистических цифр, то просадок никаких нет. В некоторых местах, я скажу так, идем на рост. Понятное дело, что до этого мы делали в первую очередь крупные улицы, широкие улицы, это четырех-, шестиполоска, магистралка. Юбилейная, Рижский проспект, Октябрьский проспект. Это все крупные магистральные улицы, которые, точки зрения объемов работы, действительно, крупные объекты. Конечно, таких крупных объектов становится все меньше по объективным причинам, часть уже сделали, повторно ремонтировать просто не надо. Хотя, скажу честно, та же самая улица Юбилейная, около дамбы, уже имеет дефекты. Она у нас уже год не на гарантии, поэтому есть дефекты, которые мы будем устранять.

Делаем двухполосные улицы, не менее важные для города, хотя мы ежегодно их делаем. Та же самая Максима Горького, износ достаточно высокий, она давно требует ремонта. На Леона Поземского ремонт, ту реконструкцию, которую мы хотели изначально, к сожалению, от нее пока пришлось отказаться ввиду затратности. Слишком дорогая цена, проект был разработан, но если сейчас в современных реалиях, это цифры, которые страшно называть. Поэтому приняли решение сделать ремонт полностью от въезда в город до Ипподромной, собственно. Мы за эти годы кусками там делали, но это больше для поддержания состояния, а не полноценный ремонт. Самое главное: также сделать тротуары, потому что очень много жалоб и обращений на эти участки по тротуарам.

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— Каковы источники финансирования дорожных ремонтов? Нацпроект «Безопасные и качественные дороги» завершился, в какой нацпроект теперь входят дороги? В минувшие годы администрация города не ограничивалась БКД, использовала и другие источники финансирования – в этом сезоне так же?

— Нацпроект в этом году финишировал, сейчас уже новый нацпроект. Источник финансирования остался тот же абсолютно, принципиально там, кроме названия, ничего не поменялось. Нацпроект «Инфраструктура для жизни», по-моему, нужно привыкать к новым названиям. Объем финансирования примерно такой же, ряд улиц реализуется в рамках нацпроекта, плюс переходящие объекты, которые мы сейчас готовим, это тоже в рамках нацпроекта.

У нас уже есть какая-то небольшая сложившаяся экономия, будем пробовать выставлять дополнительные улицы, чтобы в этом году приступить к работам. Помимо тех планов, которые есть, мы всегда любим использовать возможности дополнительного финансирования. Понятное дело, что финансовые реалии не всем подрядчикам позволяют нарабатывать объемы далеко вперед. Но, по крайней мере, задел этот есть, и многие подрядчики готовы это делать. Это очень важно. Подрядчики, когда подписывают договорные отношения, контакты с нами, готовы к этому, учитывая, что мы достаточно суровые прописываем сроки реализации, и надо понимать, что какой-то объем надо делать наперед. Грубо говоря, мы же можем объект принять в декабре, а можем в январе. Сильно ситуация не поменяется, но суть поменяется. При этом мы понимаем, что в январе, в феврале никто дороги делать не будет, это надо сделать значительно раньше. Для горожан это удобно, потому что они раньше получат отремонтированную улицу. Немногим гражданам важно, когда и как мы расплатимся за эту работу. Но подушка безопасности у подрядчика должна быть, чтобы он был готов какое-то время работать без этих денег. Получить их в следующем финансовом периоде.

В дорожном строительстве, учитывая, что зачастую это одногодичный контракт, почти не бывает авансирования. Оно бывает на переходящих объектах, при этом оно там незначительное. Не давать аванс бывает вынужденной мерой, так как средства на эту дорогу заложены в следующий год. Про подрядчиков могу сказать - в дорожной сфере большинство справляется без аванса.

— Если говорить не просто про обновление дорожного покрытия, а про комплексные, назовем их, инфраструктурные объекты, то это какие? Шабаны? Леона Поземского? Некрасова?

— По порядку, начнем с Шабанов. Серьезный объект, очень много обращений, жалоб. Я их постоянно читаю. Подсыпаем улицу, которая у нас в удручающем состоянии. Подрядчик в марте уже приступает к работам, он начнет из дальнего угла: от переезда, от высокой точки к низкой идем. Подрядчик в марте планирует приступить к работе. В этом году у нас завершение этого проекта и объекта. Понятное дело, что не все улицы мы, к сожалению, там отремонтируем. Есть улицы, где, когда мы уже проект начали разрабатывать, поняли, что просто даже асфальтоукладчик не заедет, он физически не помещается между заборами, поэтому, кроме как отсыпать крошкой, это просто невозможно. Там либо провода, либо сети, либо просто по ширине не проходят. Больше скажу, даже те участки, которые тупиковые, доходят до железнодорожных путей, тоже настолько узкие, что там подрядчик думает как-то фрезеровать покрытие, потому что просто очень узко, не развернуться там технике. Там не везде хватает места для обычной канавы. Освещение некуда вставлять. Сейчас идет социальная газификация, так ее тоже некуда. Ее зачастую под дорогу просто кладут, потому что трубы закопать некуда.

Вы упомянули улицу Некрасова. Действительно, ее начали в том году делать, там огромная синяя труба торчит — это ливневая канализация, она будет в месте пересечения Карла Марса и Некрасова, где постоянно был потоп. Старая ливневая канализация уже приказала долго жить. Уже тепловые сети поменяли, вода и канализация уже сделаны. Осенью начали эту работу. Единственный вариант был, чтобы с минимальными для всех потерями закрывать движение частично. Все стараемся делать методом горизонтально направленного бурения. В апреле планируем начать уже дорожные работы.

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— Какие есть объекты, где будет фактически замена асфальтового покрытия? Улица Генерала Маргелова?

— Маргелова, Максима Горького, Поземского мы уже назвали. А потом надо понимать, что, как я уже говорил, есть ремонт переходящий, вот уже он готов, в принципе, к торгам. В течение месяца выставим. В планах Вокзальная от 128-й Стрелковой Дивизии до вокзала. Я попросил посчитать еще и следующий участок между Льва Толстого и Октябрьским, он тоже износился. Если там от вокзала еще более-менее, я думаю, что на следующий период перенесем, то вот эти два участка, конечно, требуют вмешательства. Есть уже финансирование, объект фактически уже посчитан, досчитывают еще дополнительные участки, чтобы выставить и это отремонтировать. Улицу Кузнецкую будем ремонтировать от Площади Победы до Карла Маркса.

— Планировали переделать покрытие моста Александра Невского. Эти планы в силе?

— Смета пока нас не очень не устраивает, с комитетом прорабатываем вопрос, но покрытие переделывать будем в любом случае, начнем в этом сезоне. Это самый большой мост города Пскова, большая интенсивность движения. Те цифры, которые посчитали по сметам, большие с точки зрения бюджета города, но небольшие с точки зрения объекта. Объект огромный, поэтому надо понимать, что там будет не 300 миллионов, а порядка 400-500 миллионов это будет стоить.

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— Как «перезимовали» дороги, сделанные в минувшем году? Они на гарантии? Почему дорожники-подрядчики не везде убирают за собой кучи песка, оставшиеся после ремонта?

— Весна впереди, хоть и на ближайшее время обещают плюс десять градусов, но есть места, которые вызывают вопросы. Каких-то неожиданностей безумных нет в части состояния дорог, и это, на самом деле, приятно. Есть там болевые точки. Благо, мы с каждым годом все больше ремонтов делаем, и число таких точек уменьшается. Понятное дело, что и на гарантийных объектах появляются дефекты. Некоторые даже за зиму устранялись, учитывая, что зима достаточно была теплая.

Беседовала Любовь Кузнецова