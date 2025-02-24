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Состояние дорог в Пскове значительно улучшились за последние 15 лет – Юрий Сорокин

Состояние дорог в Пскове значительно улучшились за последние 15 лет. Такое мнение вице-спикер Псковского областного Собрания, член городской комиссии по безопасности дорожного-движения Юрий Сорокин выразил в беседе с корреспондентом ПЛН FM.

«Состояние дорог в Пскове значительно улучшились за последние лет 15. Например, дорогу в сторону Середки очень хорошо сделали, раньше она была непроезжая. Дорожные ремонты в городе идут постоянно, мы все это видим. То, что дорожное покрытие постепенно изнашивается — тоже нормальная ситуация. Транспортная нагрузка разрушает асфальт», – сказал Юрий Сорокин.

Он добавил, что многие гости, приезжающие в Псков, в разговорах отмечают качество городских дорог и называют их одними из лучших на Северо-Западе страны.

«Конечно, одномоментно привести в порядок многие километры дорог в городе - нереально. Конечно, горожане мечтают проснуться утром и увидеть - все дороги приведены в нормативное состояние за ночь. Но это - утопия. Даже в региональном бюджете нет средств на такое преображение, а тем более - в бюджете муниципальном. Поэтому дорожники закупают для проведения работ асфальт среднего качества, без прорезинивания, без специальных добавок, которые делают асфальт особо прочным», – уточнил Юрий Сорокин.