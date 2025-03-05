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Резкое торможение перед перекрестком в Пскове привело к столкновению. ВИДЕО

Резкое торможение перед перекрестком в Пскове привело к столкновению. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомашин на улице Коммунальной напротив дома №77/1 попало на видео. Видеокамера Pskovline зафиксировала момент ДТП 11 марта в 17.35.

Оба участника двигались по Коммунальной по полосе, предназначенной для поворота налево на улицу Рокоссовского. Женщина на кроссовере разогналась, а потом начала тормозить, выехав за стоп-линию. Сзади в нее врезался седан.

На место столкновения выезжали сотрудники полиции.