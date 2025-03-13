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Перегруженный транспорт не сможет ездить по дорогам в Псковской области с 17 марта

Временное ограничение движения тяжелых транспортных средств с грузом или без груза вводится на территории Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

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«В связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог в период с 17 марта по 15 апреля года вводится временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Псковской области, с превышением временных предельно допустимых значений нагрузок на оси транспортного средства», - уточнили в полиции.

Дополнительную информацию по условиям проезда в период временного ограничения можно получить в ГБУ ПО «Псковавтодор» по адресу: город Псков, улица Госпитальная, 7а или по телефонам: 8 (8112) 298-812, 298-813 (отдел весового контроля).