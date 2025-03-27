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Контракт на ямочный ремонт междворовых проездов заключен в Пскове

Контракт на ямочный ремонт дворовых и междворовых проездов на сумму до 2,5 млн рублей заключила администрация города Пскова, сообщается в Telegram-канале главы города Бориса Елкина.

Фото: Борис Елкин / Telegram

Основным методом станет ремонт с применением асфальтобетона картами.

«Сразу после установления тёплой погоды приступим к выполнению работ. Отмечу, что по сравнению с предыдущим годом объём ремонта увеличился до 3100 квадратных метров, а финансирование возросло почти на 2,5 миллиона рублей», - написал градоначальник.

Он подчеркнул что работы помогут значительно увеличить срок эксплуатации дорожных покрытий, устранив локальные повреждения и дефекты на отдельных участках.

«Обо всех этапах проведения ремонта буду держать вас в курсе!» - добавил Борис Елкин.