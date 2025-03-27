Контракт на ямочный ремонт междворовых проездов заключен в Пскове

Контракт на ямочный ремонт дворовых и междворовых проездов на сумму до 2,5 млн рублей заключила администрация города Пскова, сообщается в Telegram-канале главы города Бориса Елкина.
Фото: Борис Елкин / Telegram
Основным методом станет ремонт с применением асфальтобетона картами.
Он подчеркнул что работы помогут значительно увеличить срок эксплуатации дорожных покрытий, устранив локальные повреждения и дефекты на отдельных участках.
«Обо всех этапах проведения ремонта буду держать вас в курсе!» - добавил Борис Елкин.