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В Пскове планируется устройство новых двух транспортных светофоров

В Пскове планируется устройство новых двух транспортных светофоров. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, данная информация озвучена 27 марта на заседании комиссии по безопасности дорожного движения.

В частности, возможна установка светофора на перекрестке улицы Леона Поземского и Ваулиногорского шоссе. По словам главы Пскова Бориса Елкина, перекресток очень напряженный, особенно при выполнении левого поворота с Ваулиногорского шоссе на улицу Леона Поземского. Установка светофора на этом перекрестке обезопасит пешеходный переход и позволит организовать безопасный выезд для маршрутного общественного транспорта с территории предприятия «Псковпассажиравтотранс».

В 2025 году в Пскове идут работы по ремонту улицы Леона Поземского. По мнению Бориса Елкина, сейчас при проведении ремонта можно предусмотреть прокладку тоннелей под коммуникации светофора, чтобы после окончания ремонта не раскапывать отремонтированную проезжую часть. Работы по устройству светофорного объекта могут быть выполнены в 2026 году при условии наличия средств.

Еще один перекресток, где рассматривается возможность установки светофора – перекресток улиц Генерала Маргелова и Шестака.

Планируются и другие мероприятия по мерам безопасности дорожного движения на улице Генерала Маргелова. Подсчитана стоимость работ по устройству освещения на данной улице, она составляет около 60 млн рублей. Ведутся поиски источников финансирования.