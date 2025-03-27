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Перекрытие путепровода над трассой М-9 «Балтия» в Новосокольническом районе перенесли на 21 апреля

Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» информирует о переносе даты полного перекрытия движения транспорта по путепроводу, расположенному на км 491+578 федеральной дороги М-9 Балтия» Москва – Волоколамск – граница с Латвийской Республикой в Новосокольническом районе. Начало действия временных ограничений движений – 21 апреля 2025 года.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении, путепровод в составе Новосокольнической транспортной развязки располагается над основным ходом федеральной дороги. Решение о полном перекрытии движения принято по итогам обследования сооружения в связи с его аварийным техническим состоянием. До момента проведения ремонтных работ на подъездах к путепроводу будут установлены водоналивные боны, а также дорожные знаки «Въезд запрещен» и «Ограничение скорости – 50 км/ч».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит водителей быть предельно внимательными во время движения и в качестве путей объезда пользоваться съездами в составе развязки.