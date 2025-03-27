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Парковка появится на месте изъятого у «Почты России» здания возле псковского вокзала

Зона парковки появится на месте здания возле железнодорожного вокзала в Пскове, ранее принадлежащего «Почте России», сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Пскова.

Фото: Яндекс. Карты

«Там будет парковка для вокзала», - сообщили в администрации.

Ранее Арбитражный суд Псковской области изъял у акционерного общества «Почта России» для муниципальных нужд города Пскова путем выкупа недвижимое имущество, располагающееся по адресу: улица Вокзальная, дом №25а.

«Изъятие земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимости произведено согласно постановлению администрации города Пскова в целях реконструкции автомобильной дороги местного значения», - говорится в сообщении суда.

Напомним, государственная историко-культурная экспертиза утвердила проектную документацию на реконструкцию и реставрацию железнодорожного вокзала в Пскове, который является объектом культурного наследия регионального значения.