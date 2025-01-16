Общество

Госэкспертиза одобрила проект реконструкции псковского железнодорожного вокзала

Государственная историко-культурная экспертиза утвердила проектную документацию на реконструкцию и реставрацию железнодорожного вокзала в Пскове, который является объектом культурного наследия регионального значения. Акт был подписан по итогам экспертизы, проведенной с 10 по 23 декабря 2024 года. Резуьтаты проверки опубликованы на сайте комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области.

В помещениях, принадлежащих ранее ресторану (правое крыло вокзала, 1 этаж), планируется обустройство автовокзала с выделением дополнительных помещений (касс), оборудованных всеми необходимыми системами связи.

Проект предусматривает:

устройство системы видеонаблюдения;

систему контроля и управления доступом;

автоматическую пожарную сигнализацию;

охранную сигнализацию;

структурированную кабельную сеть;

служебные сети связи.

В целом проектная документация предполагает: ремонт, реставрацию фасадов здания, кровли, фундаментов и приспособление для современного использования части помещений первого этажа и подвала под размещение в здании вокзала пункта помощи для маломобильных групп населения - центра содействия мобильности (ЦСМ) и транспортно-пересадочного узла (ТПУ) для оказания услуг пассажирам дальнего и пригородного сообщения в полном объёме

Заключение экспертизы подтверждает соответствие проекта требованиям российского законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия. Однако точные сроки начала ремонтных работ пока остаются неизвестными.