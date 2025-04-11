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Ямочный ремонт в Пскове начался с въезда между домами №28 и №30 по улице Новгородской

Ямочный ремонт начался с въезда между домами №28 и №30 по улице Новгородской. Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

Фотографии: Борис Елкин / Telegram

«Сначала демонтируют старое покрытие, затем подготовят ровное основание из щебня, после чего уложат новый асфальт. Остальные запланированные объекты ремонта вы можете посмотреть в карточке!» - сказал Борис Елкин.

Водителей просят внимательно следить за объявлениями на домах и заранее переместить машины на время проведения работ.