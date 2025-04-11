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Полосу на проспекте Энтузиастов в Пскове закроют для движения 18 апреля

Одна полоса движения на проспекте Энтузиастов в районе дома №13 по Гдовскому переулку в Пскове будет закрыта 18 апреля с 9:00 до 16:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Данная мера вводиться в связи с проведением дорожных работ.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - обратились обратились с гражданам в администрации.