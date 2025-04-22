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Скорость движения ограничат на четырех участках трассы Р-23 25 апреля

На четырех участках федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия ограничат скорость движения завтра, 25 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».



Фото: evening_tao / freepik

- км 35-31-35 ограничение скорости движения в оба направления левая полоса с 09:00-17:00, мех. очистка разделительной полосы.

- км 34-31-34 ограничение скорости движения в оба направления левая полоса с 09:00-17:00, очистка от пыли и грязи разделительной полосы вручную.

- км 31-55-31 ограничение скорости движения в оба направления правая полоса с 09:00-17:00, мойка обочин.

- км 158-179-158 ограничение скорости движения в оба направления правая полоса с 09:00-17:00, мех. очистка разделительной полосы.