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По дорожному нацпроекту продолжается ремонт трассы Лудони – Павы – Боровичи в Псковской области

Специалисты приступили к активным ремонтным работам на объектах нацпроекта «Инфраструктура для жизни» Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству

Так, в Порховском районе продолжается ремонт трассы Лудони-Павы-Боровичи. В этом году будет обновлено 3,3 км дороги на участке км 31+130 – км 34+450.

На сегодняшний день подрядчик отфрезеровал изношенное покрытие, отремонтировал водопропускные трубы и уложил выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия. В ближайшее время начнётся устройство верхнего слоя. Дорожники также укрепят обочины, нанесут дорожную разметку и выполнят ремонт автобусных остановок.

«Автодорога Лудони – Павы – Боровичи имеет важное значение для жителей региона: она соединяет Порховский и Струго-Красненский районы и обеспечивает выезд на федеральные трассы Р-23 и Р-56», - отметили в комитете.

Работы выполняет подрядная организация ООО «ДАФ» по контракту с управлением автомобильных дорог Псковской области. На реализацию проекта выделено 128 миллионов рублей. Завершить ремонт планируется к 1 июня 2025 года.