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АвтоМир / Дороги

6 мая будет перекрыт центр Пскова на время проведения легкоатлетической эстафеты

06.05.2025 07:00|ПсковКомментариев: 0

6 мая будет перерыт центр Пскова на время проведения легкоатлетической эстафеты. Соответствующее постановление администрации Пскова №694 от 22 апреля 2025 года опубликовано на официальном сайте города.

Временное прекращение движения автотранспорта вводится с 14.00 до 17.00:

  • по улице Ленина от улицы Пушкина до улицы Карла Маркса, включая проезжую часть возле площади Ленина д. 2 и площади Ленина д. 1,
  • по площади Ленина,
  • по улице Советской на участке от площади Ленина до площади Победы
  • по Октябрьской площади
  • по Октябрьскому проспекту на участке от Октябрьской площади до улицы Кузнецкая,
  • по улице Некрасова от улицы Советская до улицы Ленина,
  • по улице Георгиевская от улицы Калинина до улицы Советская
  • по улице Кузнецкая от Октябрьского проспекта до площади Победы
  • по улице Свердлова от улицы Калинина до Комиссаровского переулка
  • по улице Гоголя от Комиссаровского переулка до Комсомольского переулка.

Определены в качестве объездов: улицы Гражданская, Максима Горького, Льва Толстого, Труда, Инженерная, Карла Маркса, мост 50-летия Октября».

Движение городского общественного транспорта осуществляется по измененной схеме.

  • автобусы маршрутов №№ 4, 17, 53, 116 с Завеличья следуют по Рижскому проспекту, ул. М. Горького, через Дамбу, пл. Победы, ул. Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;
  • автобусы маршрута № 3 с Завеличья следуют по Рижскому проспекту, ул. М. Горького, через Дамбу, пл. Победы, ул. Гражданскую, ул. Л. Толстого и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;
  • автобусы маршрута № 14 с Завеличья следуют по ул. Коммунальной, ул. М. Горького через Дамбу, пл. Победы, ул. Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;
  • автобусы маршрута № 30 от ост. ул. Рокоссовского следуют через мост А. Невского, ул. Чудская, ул. Л. Поземского с выездом на ул. Труда далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;
  • автобусы маршрутов №№ 115, 126, 207 (13.35) с Автовокзала следуют по ул. Я. Фабрициуса, пл. Победы (с остановкой), через Дамбу по ул. М. Горького, с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;
  • автобусы маршрутов №№ 1, 109, 214 следуют от Вокзала по ул. Вокзальной, ул. Гагарина, Октябрьскому проспекту, ул. Гражданской, ул. Л. Толстого, ул. Кузнецкой, ул. Инженерной, ул. Алтаева, ул. Новоселов, ул. Звёздной, ул. Труда с выездом на ул. Л. Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;
  • автобусы маршрута № 11 следуют с ул. Труда по ул. Текстильной, ул. Инженерной, ул. Кузнецкой ул. Л. Толстого, ул. Гражданской и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;
  • автобусы маршрута № 8, 8А следуют через пл. Победы, ул. Я. Фабрициуса на Вокзал; от Вокзала по ул. Я. Фабрициуса, пл. Победы, ул. Я. Райниса;
  • автобус маршрута № 19 с Цементного склада следует через пл. Победы, ул. Я. Фабрициуса на Вокзал; от Вокзала по ул. Я. Фабрициуса через пл. Победы на Цементный склад;
  • автобусы маршрутов №№ 25, 114, 121, 127, 118, 142 от ост. ул. Рокоссовского следуют по Рижскому проспекту с поворотом на ул. Народную и выездом на ул. Коммунальную, ул. Юбилейную, ул. Чудскую и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях;
  • автобус маршрута № 26 с ул.Труда следует с поворотом на ул. Л. Поземского, по ул. Л. Поземского, далее по ул. Чудской, через мост А. Невского, по ул. Юбилейной, ул. Достовалова и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;
  • автобус маршрута № 124 от д. Неёлово следует по Рижскому проспекту с поворотом на ул. Народную и выездом на ул. Коммунальную, ул. Юбилейную, ул. Чудскую, ул. Л. Поземского и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях;
  • автобус маршрута № 119, следующий от ул. Рокоссовского с Рижского пр-та следует по ул. М. Горького, через Дамбу, пл. Победы, ул. Гражданской с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками (ост. «Детский парк» отменяется).

Маршрут № 22 на это время – закрыт.

Источник: Псковская Лента Новостей
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