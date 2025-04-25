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Временные ограничения скорости введут на трассе Р-23 «Псков» 13 мая

На трассе Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь 13 мая введут временные ограничения скорости, сообщили Псковской Ленте Новостей в в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке дороги с 31-го по 66-й километр с 9:00 до 17:00 действует ограничение скорости в оба направления из-за механической очистки обочин.

С 49-го по 46-й километр дороги в Санкт-Петербурге в период с 09:00 до 17:00 будет ограничено движение транспорта из-за проведения ремонтных работ после дорожно-транспортного происшествия.

Ограничение скорости движения введут в оба направления на участке с 158-го по 79-й километр с 9:00 до 17:00. В это время будет проводиться механическая уборка разделительной полосы с вывозом мусора.

С 10:00 до 17:00 на участке автомобильной дороги с 46-го по 50-й километр в оба направления вводится ограничение скорости движения транспортных средств в связи с проведением работ по обслуживанию локальных очистных сооружений (ЛОС).