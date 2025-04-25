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Движение транспорта ограничат на улицах Некрасова и Максима Горького в Пскове

В связи с проведением дорожных работ на нескольких улицах Пскова будет ограничено движение транспорта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города, с 15 по 23 мая с 9:00 до 22:00 будет закрыта одна полоса движения по улице Некрасова в районе пересечения с улицей Карла Маркса.

Кроме того, с 15 мая по 15 июня с 9:00 до 22:00 будет закрыта одна полоса движения по улице Максима Горького в районе дома №14/6.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в администрации.