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Продолжается ремонт оставшихся 8 км автодороги Гверстонь – Крупп – Кулье

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Печорском муниципальном округе ведётся ремонт оставшихся 7,9 км участка км 0+040 - км 7+900 автодороги Гверстонь – Крупп – Кулье, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

«В нескольких местах ремонтируемого участка одновременно выполняются разные виды работ. Специалисты "Псковавтодора" проводят фрезерование изношенного покрытия, укладывают выравнивающий слой асфальта, а также выполняют строительство роликов уширения – приведение проезжей части до нормативной ширины», - отметили в комитете.

Перед этим были проведены подготовительные работы: выполнена вырубка кустарников, корчевка пней и замена водопропускных труб. В дальнейшем дорожники выполнят укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, укрепят обочины, построят и отремонтируют автобусные остановки, нанесут дорожную разметку.

На эти цели из регионального бюджета выделено 204 млн рублей.

Ремонт проводится в соответствии с графиком. Срок завершения работ – 1 ноября 2025 года.

В комитете подчеркнули, что дорога Гверстонь – Крупп – Кулье входит в опорную сеть региона и обеспечивает транспортное сообщение для жителей приграничных населённых пунктов. Также по ней проходит школьный маршрут.

Напомним, что в 2023 году привели в нормативное состояние более 11 км дороги, в 2024 году – ещё 8,5 км.