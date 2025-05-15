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Пешеходную зону организуют на территории ТК «Гулливер» в Пскове

Организацию пешеходной зоны на территории торгового комплекса «Гулливер» в Пскове обсудили на очередной межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения 19 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На данный момент по пешеходной зоне происходит движение автотранспорта, что, по мнению директора торгового комплекса, создает опасность для пешеходов, в том числе школьников, которые учатся в школе №26.

«Дело в том, что на территории детского сада помещение сдали в аренду под Ozon. Машина едет разгружаться напрямую через пешеходную зону. Блоки стоят на основных въездах. Там высокая проходимость. Водители увидели, что там низкий съезд, обустроенный для инвалидов, сдвигают блоки и проезжают», - отметил директор торгового комплекса «Гуливер» Юрий Ксенженко.

В качестве решения проблемы предложили установить пешеходную зону со знаками 5.33 «Пешеходная зона» и 5.34 «Конец пешеходной зоны» на территории торгового комплекса «Гулливер». Водителей, нарушивших данные правила, будут штрафовать.