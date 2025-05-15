Пешеходную зону организуют на территории ТК «Гулливер» в Пскове

Организацию пешеходной зоны на территории торгового комплекса «Гулливер» в Пскове обсудили на очередной межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения 19 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
На данный момент по пешеходной зоне происходит движение автотранспорта, что, по мнению директора торгового комплекса, создает опасность для пешеходов, в том числе школьников, которые учатся в школе №26.
В качестве решения проблемы предложили установить пешеходную зону со знаками 5.33 «Пешеходная зона» и 5.34 «Конец пешеходной зоны» на территории торгового комплекса «Гулливер». Водителей, нарушивших данные правила, будут штрафовать.