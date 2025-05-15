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Установку ИДН на дублере Крестовского шоссе рассмотрят в Пскове

Установку искусственной дорожной неровности на дороге-дублере Крестовского шоссе обсудили на межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения в Пскове 19 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Обращение поступило от местного жителя, утверждающего, что движение по данному участку дороги очень интенсивное. Зачастую водители едут с высокой скоростью, что создает опасность для местных жителей и пешеходов, идущих там.

Данная дорога не предусматривает по своему типу установку ИДН.

Комиссия приняла решение рассмотреть данный вопрос на выездном мероприятии.