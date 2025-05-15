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Участок трассы Великие Луки - Новосокольники перекроют для соревнований по велоспорту

Участок автодороги Великие Луки - Новосокольники перекроют для проведения соревнований по велосипедному спорту 26 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.

В соответствии с приказом комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, для проведения соревнований по велосипедному спорту 26 мая с 9:30 до 14:30 будет прекращено движение транспортных средств на автодороге Великие Луки - Новосокольники с 9 по 23 километр.

Объезд будет осуществляться по автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-9 «Балтия» Москва – Волоколамск – граница с Латвийской Республикой.

«Просим учесть данную информацию при планировании маршрутов», - добавили в администрации южной столицы.