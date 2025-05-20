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Движение грузовиков на участке КАД в Петербурге перекроют из-за экономического форума

На участке кольцевой автодороги Санкт-Петербурга в течение четырех дней будет запрещено движение грузовых автомобилей массой более 3,5 тонны, сообщили Псковской Ленте Новостей в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

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«В связи с проведением Петербургского международного экономического форума в период с 18 по 21 июня 2025 года будет введено временное ограничение движения для грузовых автомобилей массой более 3,5 тонны на участке от транспортной развязки на пересечении с Софийской улицей до транспортной развязки на пересечении с автомобильной дорогой Марьино – Ропша (Ропшинское шоссе), на участке с 60-го по 94-й километр» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Будут установлены временные технические средства организации дорожного движения, информирующие водителей транспортных средств. Информация о вводимых ограничениях будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«Будут привлечены патрульные экипажи ГИБДД для регулирования движения» - добавил Пузыревский.