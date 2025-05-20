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В Пскове не нашлось желающих ремонтировать перекресток улиц Индустриальной и Инженерной

В Пскове не состоялся электронный аукцион на выполнение работ по ремонту перекрестка улиц Индустриальной и Инженерной. Как сообщается на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, 28 мая сформированы результаты определения поставщика.

Фото: Архив ПЛН

Торги признаны несостоявшимися. По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке.

Напомним, 20 мая в Пскове анонсированы масштабные изменения на круговом перекрёстке улиц Инженерной и Индустриальной.

Подрядчику предстоит ремонт участка протяженностью 139 метров. В перечень работ входят, среди прочего: фрезерование существующего покрытия проезжей части на глубину до 6 см на площади 1415 квадратных метров, укладка геосетки и устройство верхнего слоя из асфальтобетонной смеси тип А16Вт (габбро-диабаз) на площади 1645 квадратных метров, посев газонов, разборка и установка бортовых камней, регулировка высотного положения крышек 11 люков с подъемом на высоту до 10 см, нанесение дорожной разметки, замена освещения и светофоров.

Начальная цена - 5 млн 673 тысячи 147,72 рубля. Окончание работ - 1 сентября 2025 года.