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АвтоМир / Дороги

Более 7,5 км дорог отремонтировали в 2024 году в Пскове

30.05.2025 10:22|ПсковКомментариев: 0

В 2024 году в Пскове выполнен ремонт дорожных объектов общей протяжённостью более 7,5 км. Об этом сообщил в отчете о своей деятельности и деятельности администрации города за 2024 год глава Пскова Борис Елкин на 36-й очередной сессии Псковской городской Думы 30 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В 2024 году выполнен ремонт объектов общей протяжённостью более 7,5 км. Среди них стоит отметить такие улицы как Юбилейная, Ипподромная, Розы Люксембург, Николая Васильева и проспект Энтузиастов. Кроме того, ведутся работы на капиталоёмких объектах в микрорайоне Шабаны, улицах Германа и Некрасова с заменой инженерных сетей», - сказал Борис Елкин.

Он подчеркнул, что особое внимание уделяется безопасности дорожного движения.

«Систематически строим и обновляем тротуары, устанавливаем автобусные павильоны и светофорные объекты. В полной мере осознавая существующие проблемы наружного освещения в городе, продолжаем работы по его модернизации», - добавил градоначальник.

Пресс-портрет
Елкин Борис Андреевич Глава города Пскова
Источник: Псковская Лента Новостей
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