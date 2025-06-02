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Движение транспорта ограничат из-за проведения «кей-граба» в Великих Луках

В связи с проведением XXIX Международной встречи воздухоплавателей в городе Великие Луки в отдельные дни введут ограничение движения транспортных средств на некоторых участках дорог и прохода пешеходов, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.

На время проведения соревнования «кей-граб» 14 июня с 19:00 до 21:00 вводится временное ограничение движения транспортных средств по проспекту Ленина (от улицы Некрасова до набережной Александра Матросова), на острове Дятлинка (от съезда с улицы Пушкина). Объезд будет осуществляться по улице Некрасова, улице Ботвина, улице Холмской, улице Винатовского, улице Новосокольнической.

По той же причине 14 июня с 18:00 до 21:00 ограничат движение пешеходов по мосту через реку Ловать на проспекте Ленина. В качестве обхода определили: пешеходный мост с острова Дятлинка и городская плотина возле здания на Краснофлотской набережной, 26.

Также в администрации сообщили, что будет прекращена парковка и стоянка транспортных средств на следующих автомобильных дорогах:

12 июня с 8:00 до 18:00 на площади Ленина, проезде возле сквера Модеста Мусоргского (от улицы Некрасова до площади Ленина);

14 июня с 15:00 до 21:00 по проспекту Ленина (от улицы Некрасова до набережной Александра Матросова), на острове Дятлинка (от съезда с улицы Пушкина).

«Также обращаем ваше внимание, что 14 июня с 19:00 до 21:00 на время проведения соревнования "кей-граб" запрещается купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, в акватории реки Ловать на участке, ограниченном пешеходным мостом на остров Дятлинка и малым мостом на остров Дятлинка с одной стороны, и городской плотиной возле здания по Краснофлотской набережной, 26 с другой стороны. Настоящий запрет не распространяется на маломерные суда, используемые организаторами соревнования», - добавили в администрации.

Напомним, с 8 по 16 июня в городе Великие Луки состоится 29-я Международная встреча воздухоплавателей и 30-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту.

Информационными партнерами встречи воздухоплавателей выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».