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На двух участках трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 4 июня

На двух участках федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь ограничат скорость движения 4 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

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На участке 41-40 километров ограничение скорости движения на Санкт-Петербург будет действовать по правой полосе с 9:00 до 17:00. Будет производиться очистка водоотводных лотков.

На 32, 38, 42, 48, 53 километрах, на транспортных развязках, ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 9:00 до 17:00. Будет производиться механическая очистка краевой.