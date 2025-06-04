Укладку первого слоя асфальта начали в новоржевской деревне Булохово

Укладку первого слоя асфальта начали 16 июня по деревне Булохово на автодороге Булохово - Заход, сообщила глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Фотографии: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»
Работы ведёт индивидуальный предприниматель А. С. Ханагян. Всего планируется заасфальтировать почти 800 м дороги.
Глава округа напомнила, что проезд по данному участку дороги временно закрыт.
«Просим водителей воспользоваться дорогой через Новоржев и приносим извинения за временные неудобства», - добавила Любовь Трифонова.