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Укладку первого слоя асфальта начали в новоржевской деревне Булохово

Укладку первого слоя асфальта начали 16 июня по деревне Булохово на автодороге Булохово - Заход, сообщила глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фотографии: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»

Работы ведёт индивидуальный предприниматель А. С. Ханагян. Всего планируется заасфальтировать почти 800 м дороги.

Глава округа напомнила, что проезд по данному участку дороги временно закрыт.

«Просим водителей воспользоваться дорогой через Новоржев и приносим извинения за временные неудобства», - добавила Любовь Трифонова.