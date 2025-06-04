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АвтоМир / Дороги

В Пскове перенесли место отправления и прибытия автобусов с детьми в летние лагеря

19.06.2025 09:58|ПсковКомментариев: 0

В Пскове перенесли место отправления и прибытия автобусов с детьми на время отдыха в летних лагерях. Об этом сообщается в группе «ВКонтакте» отдела реализации путевок Центра детского отдыха и оздоровления Псковской области.

«На основании письма комитета по образования Псковской области № ОБ-01-2405 от 28.05.2025 года, начиная с 22 июня 2025 года, сбор детей для оправки в загородные оздоровительные лагеря, а также их прибытие из лагерей (Северной зоны Псковской области) будет осуществляться по адресу: город Псков, Комсомольская площадь (возле радиозавода), время сбора и прибытия автобусов остается прежнее!» - сообщается в объявлении.

«В связи с тем, что данное место специально не оборудовано, имеет сквозные проезды и отсутствуют ограждения, просим быть внимательными, и кто идет к месту посадки пешком и кто едет на личном транспорте! В этой связи, прием граждан в отделе реализации путевок в городе Пскове в день оправок детей до обеда осуществляться не будет, просим учесть при планировании визита к нам в офис», - отметили в Центре детского отдыха и оздоровления.

Место и время прибытия детей из лагерей первых смен остается прежним Псков, Ольгинская часовня.

Напомним, решение о переносе места отправки с улицы Пароменской на Комсомольскую площадь принято в 2022 году областной комиссией по безопасности дорожного движения .

Использование улицы Пароменской в Пскове в качестве места отправки детей в летние лагеря нарушает все требования законодательства по словам заместителя начальника территориального отдела государственного автодорожного надзора по Псковской области Елены Барсуковой. Кроме того, поступают письменные обращения по перевозчиков по поводу сложной ситуации в дни отправки детей в лагеря.

На протяжении ряда лет отправка нескольких автобусов создает транспортный коллапс. На узкой улице разворот автобусов предельно затруднен. Родители подвозят детей как можно ближе. Транспорт блокирует выезд с территории домов, затрудняет проезд к офисами и гостинице «Ольгинская».

Источник: Псковская Лента Новостей
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