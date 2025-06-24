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На дороге Гверстонь – Крупп – Кулье завершили укладку выравнивающего слоя асфальта

В Печорском муниципальном округе продолжается ремонт финального участка автодороги Гверстонь – Крупп – Кулье. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фотографии: Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Специалисты Псковавтодора завершили укладку выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия на участке км 0+040 – км 7+900. Предварительно было выполнено фрезерование изношенного покрытия. В ближайшее время начнётся укладка верхнего слоя, после чего дорожники приступят к заключительным этапам ремонта.

Объект финансируется за счёт средств регионального бюджета. На реализацию проекта предусмотрено 204 миллиона рублей.

Дорога Гверстонь – Крупп – Кулье входит в опорную дорожную сеть региона. Она обеспечивает транспортную доступность приграничных населённых пунктов, используется для проезда школьного автобуса, а также ведёт к популярной турбазе «Хуторок», где в летний период отдыхают жители региона и туристы.