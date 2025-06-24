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Игорь Шатурный о ремонте дорог: Основное – это контроль качества

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 3 июля его заместитель Игорь Шатурный совершил контрольный объезд крупных объектов дорожного строительства, ремонтируемых в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В рабочем выезде вице-губернатора сопровождал министр транспорта и дорожного хозяйства Станислав Стармолотов, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Фотографии: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

Игорь Шатурный начал осмотр с автомобильной дороги Остров – Вышгородок – граница с Латвийской Республикой. В этом году в нормативное состояние приводят участок протяженностью 7,38 километра. На объекте уже заменили трубы и отфрезеровали старое асфальтобетонное покрытие. В настоящее время производится устройство выравнивающего и нижнего слоев асфальта, укладка верхнего слоя покрытия. Дорожники ремонтируют автобусные остановки и трубы.

Вице-губернатор также отметил, что в 2024 году на дороге Остров – Вышгородок – граница с Латвийской Республикой был выполнен ремонт 9 километров участка. На этот объект выделено почти 400 млн рублей.

Следующим посещенным объектом стал мост через реку Лада. На данный момент здесь полностью завершено устройство дорожной одежды на проезжей части и на тротуарах. Также были обустроены локальные очистные сооружения и проведена планировка откосов. Сейчас подрядная организация сосредоточена на подготовительных работах перед одним из заключительных этапов – устройством деформационных швов. Завершение работ запланировано на конец июля.

Еще одним объектом контрольного визита Игоря Шатурного стал мост через реку Пенная на автодороге Остров – Новоржев. На объекте уложен выравнивающий слой, установлено локальное очистное сооружение, на тротуарах сделаны бордюрные камни, проведена окраска бетонных поверхностей пролетного строения.

В настоящее время специалисты занимаются формированием земляного полотна и укладкой дорожной одежды. Параллельно осуществляется подготовка к нанесению асфальтобетонного покрытия на мостовом полотне и тротуарах, а также укрепление откосов для обеспечения долговечности конструкции. Общая стоимость капремонта моста – 211 миллионов рублей. Завершение работ запланировано в августе.

По итогам осмотра всех ремонтируемых объектов Игорь Шатурный отметил, что все подрядные организации соблюдают установленные графики работ.

Сейчас ведется ремонт 15 мостов. В этом году планируется завершить ремонт 9 мостов и около 100 километров дорог.

«По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова самое основное – это контроль качества. За качеством следим пристально, работают наши лаборатории. Лучше несколько раз перепроверить, чтобы потом не переделывать», – подчеркнул Игорь Шатурный в ходе инспекции.