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Движение по одной из полос у дома №32 по улице Труда в Пскове

Движение по одной из полос у дома №32 по улице Труда в Пскове будет ограничено с 8 по 14 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Пскова.

Ограничение вводится в связи с проведением дорожных работ.

В период с 8 июля по 14 июля включительно одна из автомобильных полос вдоль дома №32 по улице Труда будет частично перекрыта в связи с проведением дорожных работ.

«Приносим извинения за доставленные неудобства! Просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - сказали в администрации.