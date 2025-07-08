На шести участках трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 10 июля

На шести участках федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь ограничат скорость движения 10 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
На 227+831 километрах ограничение скорости движения до 40 километров в час в оба направления, перепуск движения на встречное направление, светофорное регулирование, круглосуточно, восстановление щебеночно-мастичных деформационных швов.
На 408+000-410+000 километрах ограничение скорости движения в оба направления будет действовать с 08:00 до 17:00. На участке будет проходить скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную.
На 409+000-414+000 километрах ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00 будет введено из-за ремонта укрепленных обочин.
На 435+000-437+000 километрах ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за скашивания травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом.
На 475+000-479+000 километрах ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00 также из-за скашивания травы в полосе отвода вручную.
На 504+000-505+000, 515+000-516+000, 537+000-538+000 километрах ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 17:00. Будет проходить замена и выправка МБО.
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