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Укладку нижнего слоя асфальта завершили на улице Леона Поземского в Пскове

Работы по ремонту дороги продолжаются на улице Леона Поземского в Пскове. Рабочие завершили укладку нижнего слоя асфальта. В ближайшие дни начнётся подготовка к укладке верхнего слоя покрытия. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин/ Telegram-канал

«Проложен новый тротуар от перекрестка улиц Чудской и Леона Поземского до автобусной остановки «Льнокомбинат». Территория рядом благоустроена — грунт готов к посадке газона. Почти завершена укладка асфальта автобусных карманов», - написал он.

Борис Елкин также отметил, что в связи с ремонтом дороги возникает серьезная пробка от территории скейт-парка имени Александра Невского до улицы Ижорского Батальона. Рекомендуется учитывать это и заранее обдумывать пути объезда.