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Из-за дождей в деревнях Псковской области размыты дороги

В результате ливневых дождей размыты дороги в нескольких населённых пунктах округа и подъезды к мостами в деревнях Лосицы и Быково, сообщила глава Плюсского округа Наталья Иванова в соцсетях.

Фотографии: Наталья Иванова

По её словам, подрядные организации будут проводить работы по отсыпке и укреплению дорожного полотна.

«Уважаемые жители, в один день все привести в порядок не получится, понадобится несколько дней. Прошу отнестись с пониманием и учитывать дорожную обстановку, планируя поездки на дачи!» - призвала Наталья Иванова.

Как сообщил в соцсетях глава Стругокрасненского округа Александр Волков, ему также поступает множество вопросов касательно состояния размытых дорог: «Непрекращающиеся ливневые дожди создают сложности, и на восстановление дорожной инфраструктуры потребуется несколько дней. Мы прилагаем все усилия, чтобы как можно быстрее привести дороги в порядок. Прошу вас отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и учитывать дорожные условия при планировании ваших поездок. Благодарю за ваше терпение и поддержку!»