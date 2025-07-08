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Во дворе на улице Ставского в Великих Луках готовятся к укладке асфальта

В рамках программы благоустройства городской среды продолжается ремонт дворовых территорий, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.

Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки

На сегодняшний день подрядная организация ведёт работы у дома №19 на улице Ставского.

Сейчас на объекте сняли старый асфальт, производится выравнивание дорожного полотна, подготовка к укладке нового асфальтового покрытия и установке бордюрного камня.

Администрация Великих Лук напоминает, что благоустройство дворов проходит поэтапно, с учётом пожеланий жителей. Работы на Ставского, 19 планируется завершить в течение ближайшего времени, с учётом погодных условий.