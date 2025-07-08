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Асфальт уложили на расширенном перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове

Новый асфальт уложили на расширенном круговом движении на перекрестке улиц Инженерная и Индустриальная в Пскове, сообщается в Telegram-канале главы города Бориса Елкина.

Видео: Борис Елкин / Telegram

«Новый асфальт уложен на расширенном круговом перекрёстке улиц Инженерная и Индустриальная. Работы завершены оперативно и качественно», - сообщил градоначальник.

Он добавил, что в ближайшее время будет нанесена разметка по образцу «круга» на Леона Поземского-Труда, с правильной организацией движения, предусматривающей выезд с него в крайнюю правую полосу.