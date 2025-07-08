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АвтоМир / Дороги

Движение затруднено на улице Чудской в Пскове из-за ремонта

01.08.2025 11:11|ПсковКомментариев: 0

Движение затруднено на улице Чудской в Пскове из-за ремонта 1 августа,  сообщается в Telegram-канале «Псков. За рулем».

Фото: Telegram-канал «Псков. За рулем»

Отмечается, что движение парализовано по двум полосам в строну микрорайона Овсище.

Источник: Псковская Лента Новостей
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