Движение на улице Генерала Маргелова в Пскове ограничат из-за укладки асфальта

Движение будет временно ограничено на улице Генерала Маргелова. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.
Фото: Борис Елкин / Telegram
Ремонт продолжается в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«Сегодня дорожники приступили к укладке второго, завершающего слоя асфальта. В течение недели планируется полностью завершить асфальтирование на протяжении всей улицы», — написал Борис Елкин.
На это время движение будет временно ограничено.
«Прошу всех участников дорожного движения соблюдать требования установленных дорожных знаков!» - призвал глава города.