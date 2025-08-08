АвтоМир / Дороги

Почти 46% региональных дорог Псковской области соответствуют нормативам, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Станислав Стармолотов в пресс-центре ПЛН.

«Цифры по нормативам - это основной из показателей, он фиксируется каждый год, потому что это цифры, которые напрямую связаны с поручением президента. Установлены предельные показатели по окончанию проекта. Мы к ним планово идем, и не выполнить мы их не можем ни при каких обстоятельствах. В настоящий момент, по итогам 2024 года, у нас почти 46% региональных дорог в нормативе. К концу года приблизимся к 48%», - сказал Станислав Стармолотов.

Что касается местных дорог, то в нормативе находится около 40-50%.