Ограничения в движении введут на трассе Р-23 «Псков» в Лужском районе с 3 по 10 октября

С 3 по 10 октября 2025 года в рамках ремонта асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь на участке со 138-го по 140-й км (обход г. Луги) будет поэтапно вводиться реверсивное движение со светофорным регулированием, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Изображение: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Сначала работы будут проходить в направлении Пскова - с 08:00 3 октября до 19:00 5 октября. А в обратном направлении - с 08:00 6 октября до 20:00 10 октября.

Работы запланированы в круглосуточном режиме. На участке установят водоналивные барьеры, временные дорожные знаки, смонтируют световую сигнализацию.

При этом сроки работ могут быть скорректированы с учетом погодных условий.