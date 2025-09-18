АвтоМир / Дороги

Скорость ограничат на пяти участках трассы Р-23 «Псков» 20 октября

Ограничение скорости будет действовать на пяти участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь завтра, 20 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 285+367 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления круглосуточно из-за восстановления деформационного шва.

На участке 420+700 километров ограничение движения будет действовать в обоих направлениях с 8:00 до 17:00. Будет проходить ремонт в/п трубы.

На 441+000-452+000 километрах ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00. Будет проходить уборка мусора, ремонт сливных лотков, очистка водопропускных труб.

На участке 468+000-428+000 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за фрезерования и укладки а/б.

На 538+500-542+200 километрах ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 19:00. Будет проходить фрезерование дорожного покрытия и укладка асфальта.