АвтоМир / Дороги

Госавтоинспекция предупреждает псковских водителей о повышенной активности лосей на дорогах

Госавтоинспекция Псковской области обратилась к автомобилистам с предупреждением о повышенной опасности столкновения с дикими животными, в первую очередь с лосями. В текущем году на территории региона уже было зафиксировано несколько подобных происшествий, причем в последние дни сохатые были замечены даже в окрестностях Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Подобные неожиданные встречи нередко становятся причиной аварий с тяжкими последствиями. Чаще всего они происходят на загородных трассах, которые проходят через лесной массив. Нередко столкновения с теми же лосями происходят в местах их обитания — в лесистой местности и на пути к водопою.

Водителям необходимо быть особенно внимательными при движении в зоне действия знака «Дикие животные», которые устанавливаются в местах, где наиболее вероятно появление лосей, косуль, кабанов. Только снижение скорости, особенно в темное время суток, позволит избежать наезда или уменьшить тяжесть последствия такого ДТП.

Чтобы избежать наезда или минимизировать последствия, автомобилистам рекомендуется:

Снижать скорость при движении в зоне действия знака «Дикие животные», особенно на рассвете и закате;

Быть внимательными при появлении одного животного, так как лоси часто перемещаются группами;

Не использовать звуковой сигнал, а тихо проехать мимо, будучи готовым к неадекватной реакции зверя;

Не торопиться, чтобы иметь запас времени для реакции.

«Лось является, пожалуй, самым опасным животным для водителя из-за его частых появлений на дорогах, а также огромных габаритов —взрослая особь достигает весом более полутонны, да еще передвигается на длинных и сильных ногах. При столкновении такая тяжелая туша падает прямо на машину, разбивая лобовое стекло и сминая крышу. Кроме того, лось — животное стадное. И поэтому, если вы увидели одного сохатого, то с высокой степенью вероятности где-то поблизости может появиться и другой представитель этих парнокопытных», — отметили в ведомстве.

Если столкновения все же избежать на удалось, и лесной великан остался лежать на дороге, необходимо тут же сообщить о произошедшем в Госавтоинспекцию. Дальше дорожные полицейские уже вызовут работников охотинспекции. Однако, как показывает практика, некоторые водители пытаются скрыться с места аварии и загружают погибшее животное к себе в машину, чтобы избежать штрафа. Этого делать нельзя, поскольку подобные противоправные действия могут быть квалифицированы как браконьерство.