Госавтоинспекция предупреждает псковских водителей о повышенной активности лосей на дорогах

Госавтоинспекция Псковской области обратилась к автомобилистам с предупреждением о повышенной опасности столкновения с дикими животными, в первую очередь с лосями. В текущем году на территории региона уже было зафиксировано несколько подобных происшествий, причем в последние дни сохатые были замечены даже в окрестностях Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Подобные неожиданные встречи нередко становятся причиной аварий с тяжкими последствиями. Чаще всего они происходят на загородных трассах, которые проходят через лесной массив. Нередко столкновения с теми же лосями происходят в местах их обитания — в лесистой местности и на пути к водопою.
Водителям необходимо быть особенно внимательными при движении в зоне действия знака «Дикие животные», которые устанавливаются в местах, где наиболее вероятно появление лосей, косуль, кабанов. Только снижение скорости, особенно в темное время суток, позволит избежать наезда или уменьшить тяжесть последствия такого ДТП.
Чтобы избежать наезда или минимизировать последствия, автомобилистам рекомендуется:
Если столкновения все же избежать на удалось, и лесной великан остался лежать на дороге, необходимо тут же сообщить о произошедшем в Госавтоинспекцию. Дальше дорожные полицейские уже вызовут работников охотинспекции. Однако, как показывает практика, некоторые водители пытаются скрыться с места аварии и загружают погибшее животное к себе в машину, чтобы избежать штрафа. Этого делать нельзя, поскольку подобные противоправные действия могут быть квалифицированы как браконьерство.