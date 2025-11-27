АвтоМир / Дороги

Для стройки «клеверной» развязки в районе псковской деревни Уграда возведут временный объезд

Время работ на путепроводе в деревне Хотицы Псковского муниципального округа обусловлено сложностью работ, так как дорога на Писковичи будет идти над Северным обходом. А для стройки «клеверной» развязки в районе Уграды возведут временный объезд, данная информация следует из комментария правительства Псковской области, оставленного в Telegram-канале «Псков. За рулем».

Схема: правительство Псковской области

По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства Псковской области, путепровод на автодороге Хотицы – Писковичи – Муровицы будет проходить над основным ходом трассы Северного обхода Пскова, в границах населенного пункта Хотицы и его строительство ограничено существующей полосой отвода автомобильной дороги Хотицы – Писковичи – Муровицы и прилегающими к ней земельными участками физических лиц. Из-за прохождения дороги в стесненных условиях населенного пункта на подходе к путепроводу насыпь протяженностью 400 метров будет выполнена в виде армогрунтовых стен. На территории Псковской области аналогичные путепроводы с такими подходами еще не возводились.

Строительство же путепровода через федеральную автодорогу А-212 Псков – Изборск – граница с Эстонской Республикой будет выполняться вне границ населенного пункта Уграда, на земельных участках, предназначенных для строительства дороги, соответственно, при строительстве путепровода будет предусмотрена временная объездная дорога слева от федеральной автодороги.

Напомним, движение транспортных средств будет временно ограничено на участке региональной дороги «Хотицы – Писковичи – Муровицы» – от поворота к монументу Ледового побоища до поворота на улицу Невскую в деревне Хотицы. Ограничение будет действовать с 5 декабря 2025 года по 5 декабря 2026 года.

Объезд будет осуществляться по маршруту: улица Чудская – улица Радонежская – деревня Солоново – деревня Струково – деревня Писковичи – деревня Хотицы (до поворота на улицу Невскую) и обратно через деревню Писковичи.