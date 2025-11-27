АвтоМир / Дороги

Названы причины закрытия дороги к псковской деревне Хотицы на год

Участок региональной дороги «Хотицы – Писковичи – Муровицы» в Псковском муниципальном округе будет полностью перекрыт для транспорта на протяжении года. Ограничения связаны со строительством путепровода в рамках возведения второго пускового комплекса Северного обхода города Пскова. Причины такого длительного периода ремонтных работ Псковской Ленте Новостей назвали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Движение будет прекращено на отрезке от поворота к монументу Ледового побоища до поворота на улицу Невскую в деревне Хотицы. Полное закрытие въездов предварительно запланировано с 5 декабря 2025 года по 5 декабря 2026 года.

Как пояснили в министерстве, продолжительность работ в целый год обусловлена большим объемом задач по возведению путепровода и подходов общей протяженностью 400 погонных метров. Строительство ведется по строгому графику, где каждый этап следует за другим. Нарушение сроков повлечет задержку всего проекта, окончание которого намечено на ноябрь 2027 года.

Что касается зимнего периода, то такая планировка связана с технологией работ. В холодное время года до весны запланировано возведение опор и подходов из армогрунтовых стен, в то время как укладка асфальта и благоустройство перенесены на лето и осень.

Организация временных объездных путей или пешеходных переходов не планируется. Это связано с требованиями безопасности, так как пересечение активной строительной зоны будет опасным для людей и транспорта.

Смотрите также Автобус №118 перестанет заезжать в псковскую деревню Хотицы

Посадка на автобус по маршруту №118 «улица Рокоссовского – Муровицы» для жителей деревни Хотицы будет осуществляться на остановке «Писковичи» в прямом и обратном направлении. Транспортная доступность жителям деревни Хотицы будет обеспечена отдельным дополнительным автобусом малого класса «Хотицы – Писковичи» с бесплатной пересадкой в основной автобус по маршруту №118. Аналогичный подвоз до автобуса по маршруту №308 «площадь Ленина – Загорицкая Горка» организован не будет.

Для автомобилистов будет организован объезд по следующему маршруту: улица Чудская – улица Радонежская – деревня Солоново – деревня Струково – деревня Писковичи – деревня Хотицы (до поворота на улицу Невскую) и обратно.