Антон Мороз: Мы последовательно работаем над улучшением ситуации с уличным освещением

Обращения граждан, в том числе связанные с уличным освещением в округе №3, депутат Псковской городской Думы Антон Мороз держит на контроле. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Мы последовательно работаем над тем, чтобы ситуация с уличным освещением менялась. Один из доступных инструментов — проекты, реализуемые через территориальное общественное самоуправление. ТОСы позволяют инициативным жителям предлагать конкретные решения, в том числе по установке дополнительного освещения. Я знаю, что в городе несколько таких инициатив уже успешно реализованы благодаря совместной работе жителей, администрации и депутатского корпуса», - сказал Антон Мороз.

Он подчеркнул, что обращения, озвученные на последнем приеме граждан в Любятово, уже приняты в работу. Депутат их держит на личном контроле.

«Кроме того, на последнем приёме граждан мы отдельно обсуждали предложения по установке дополнительных фонарей в Красногвардейском переулке, на улице Николая Васильева, на улице и в проезде Медведово. Сейчас эти обращения переданы в профильные службы, и мы продолжаем держать их на контроле», - добавил Антон Мороз.