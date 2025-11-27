Антон Мороз: Мы последовательно работаем над улучшением ситуации с уличным освещением

Обращения граждан, в том числе связанные с уличным освещением в округе №3, депутат Псковской городской Думы Антон Мороз держит на контроле. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Он подчеркнул, что обращения, озвученные на последнем приеме граждан в Любятово, уже приняты в работу. Депутат их держит на личном контроле.
«Кроме того, на последнем приёме граждан мы отдельно обсуждали предложения по установке дополнительных фонарей в Красногвардейском переулке, на улице Николая Васильева, на улице и в проезде Медведово. Сейчас эти обращения переданы в профильные службы, и мы продолжаем держать их на контроле», - добавил Антон Мороз.