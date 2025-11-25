Освещение, аварийные деревья и нерадивые соседи — Антон Мороз провел прием граждан в Любятово

Депутат Псковской городской Думы по избирательному округу №3 Антон Мороз провел личный прием граждан микрорайона Любятово 27 ноября. В числе чаяний избирателей прозвучали проблемы уличного освещения, спила аварийных деревьев и вопросы, связанные с соседями. Подробнее о том, как прошел прием граждан, - в репортаже Псковской Ленты Новостей.
Прием граждан состоялся в местной библиотеке «БиблиоЛюб». Отзывчивые сотрудники учреждения предоставили для этих целей отдельное помещение.
Первой о своих чаяниях рассказала депутату Галина Ларионова. Она высказала обеспокоенность отсутствием уличного освещения в Красногвардейском переулке между домами №№55 и 57 по улице Николая Васильева. В качестве решения ей предложили организовать территориальное общественное самоуправление (ТОС), как наиболее эффективный и рабочий вариант, однако для этого женщине необходимо договориться еще с несколькими собственниками.
«Вашу проблему можно вполне решить с помощью ТОС. Я со своей стороны чем готов помочь? Если вы найдете еще троих собственников, создадите ТОС, документацию мой помощник поможет оформить. Под лежачий камень вода не течет. Если что, мы готовы с вами пройти по собственникам. У нас на эту сессию в Псковской городской Думе первые ТОСы регистрируются, еще шесть готовятся. С каждым из них мы рассчитываем на получение бюджетного финансирования со стороны региона, города с вероятностью 99,9%. Это абсолютно реальные истории. В прошлом году 99% ТОСов, которые подготовили документы, получили финансирование. Денежные средства в этом году в бюджете есть», - сказал Антон Мороз.
«То есть это финансирование бюджетное?» - поинтересовалась Галина Ларионова.
«И потом, когда это все одобрят, тогда уже можно будет конкретно говорить о том, что нам нужно?» - спросила Галина Ларионова.
«Да, придется проявить инициативу. С этим у вас проблем возникнуть не должно, учитывая, что вы уже половину сделали — вы пришли ко мне на прием», - заверил ее Антон Мороз.
Отдельно стоит отметить, что прием проходил под музыкальное сопровождение. В этот день в библиотеке проводился творческий вечер, посвященный Дню матери. Ученики школы №17 исполняли песни для своих матерей. Антон Мороз, будучи многодетным отцом, любезно присоединился к празднику, поздравив присутствующих мам. Как потом отметили организаторы, поздравление депутата украсило мероприятие.
Далее на прием пришла семейная пара Лукичевых, живущих в доме в проезде Медведово. Их вопрос был связан со спилом аварийных деревьев, которые, по их словам, могут угрожать их безопасности.
Антон Мороз объяснил супругам, как работает механизм по устранению аварийных деревьев.
«Сначала вам нужно написать заявление в свободной форме. В нем изложить, что вы обеспокоены состоянием деревьев, и попросить из спилить. К заявлению прилагаете фотографии этих деревьев, можете их на принтере просто распечатать. Затем происходит комиссионный выезд, и в 90% случаев, когда люди просят помочь с тем или иным деревом, с ним что-то делают. После выезда комиссии это перенаправляют на депутата, мы еще дополнительно выезжаем. Исходя из ваших требований, мы это заявление подпишем. Все думают, что это какая-то бюрократия, но на самом деле, это займет примерно две недели», - уточнил Антон Мороз.
«Ну да, нам бы хоть верхушки спилить», - добавили супруги.
«Нет, если дерево действительно аварийное, то его нужно утилизировать», - сказал Антон Мороз.
Также супруги посетовали, что в проезде отсутствует освещение. В качестве решения им также было предложено организовать ТОС, как рабочий механизм.
В конце приема к депутату обратилась Елена Кононская из микрорайона Ступниково. Ее обращение изначально выбивалось из общей канвы — женщина просила взять на контроль ситуацию со своим соседом, который при строительстве дома сделал земельный участок выше. Из-за этого во время осадков грунтовые воды стекают на участок Елены.
Она отметила, что с собственником общались представители администрации города, но эффекта это не возымело. На данный момент она добивается какого-то решения через суд. На декабрь назначено открытое заседание. Антон Мороз предложил Елене Кононской обратиться также в фонд «Защитники Отечества».
Он пообещал Елене Кононской взять ситуацию на контроль.
Таким образом, можно сделать вывод, что помимо вполне житейских проблем, вроде уличного освещения, депутатам Псковской городской Думы приходится решать и проблемы, связанные с безопасностью избирателей. Аварийные деревья — это не шутки, они могут быть опасны для жителей. Возможно, депутат является одной из крайних инстанций, в которую могут обратиться избиратели, чтобы добиться комфорта для себя и окружающих. Именно народные избранники в силе привлечь административные ресурсы для решения проблем избирателей.
Андрей Николаев