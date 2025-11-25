Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Атлас здоровья ЛОНГРИД
Новогодняя елка в «Гельдте»
в «СтругановЪ»
До нового года не трогать!
Работа в «Россети Северо-Запад»
ESG-активность на Некрасова
Как устроить свидание мечты?
Господин Рейтингомер
Новогодний корпоратив
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
Дорогу педагогу
Из агрономов в фермеры
история буквы «Ё»
Город Рождества
вопросы о муниципальной реформе
 
 
 
ещё Общество 25.11.2025 11:010 «Дневной дозор»: Что будут делать псковичи в случае закрытия соцсетей? 28.11.2025 16:310 Открытие памятника Довмонту в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 28.11.2025 16:300 Информационную акцию «Скажи нет коррупции» проведут псковские приставы 28.11.2025 16:200 42-я сессия Псковской гордумы: бюджет в первом чтении и председатель КСП 28.11.2025 16:190 С 35-летием налоговой службы поздравил псковское УФНС Юрий Сорокин от имени Собрания 28.11.2025 15:540 «Памятник создает не человек, а время»: Андрей Мартьянов представил псковичам своего Довмонта
 
 
 
Самое популярное 21.11.2025 21:004 Демонтированный в Риге памятник Пушкину открыли в Париже 23.11.2025 19:001 Мисс Псков 2025 стала 16-летняя Мирослава Милая 25.11.2025 15:232 Интерактив: Жителей псковской деревни загоняют в эстонские сети 25.11.2025 15:362 Режим неполного рабочего времени введен на четырех предприятиях в Псковской области 26.11.2025 17:114 Псковский госслужащий подозревается в даче взятки экс-руководителю факультета допобразования вуза
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Освещение, аварийные деревья и нерадивые соседи — Антон Мороз провел прием граждан в Любятово

28.11.2025 15:28|ПсковКомментариев: 0

Депутат Псковской городской Думы по избирательному округу №3 Антон Мороз провел личный прием граждан микрорайона Любятово 27 ноября. В числе чаяний избирателей прозвучали проблемы уличного освещения, спила аварийных деревьев и вопросы, связанные с соседями. Подробнее о том, как прошел прием граждан, - в репортаже Псковской Ленты Новостей.

 

Прием граждан состоялся в местной библиотеке «БиблиоЛюб». Отзывчивые сотрудники учреждения предоставили для этих целей отдельное помещение.

Первой о своих чаяниях рассказала депутату Галина Ларионова. Она высказала обеспокоенность отсутствием уличного освещения в Красногвардейском переулке между домами №№55 и 57 по улице Николая Васильева. В качестве решения ей предложили организовать территориальное общественное самоуправление (ТОС), как наиболее эффективный и рабочий вариант, однако для этого женщине необходимо договориться еще с несколькими собственниками.

«Вашу проблему можно вполне решить с помощью ТОС. Я со своей стороны чем готов помочь? Если вы найдете еще троих собственников, создадите ТОС, документацию мой помощник поможет оформить. Под лежачий камень вода не течет. Если что, мы готовы с вами пройти по собственникам. У нас на эту сессию в Псковской городской Думе первые ТОСы регистрируются, еще шесть готовятся. С каждым из них мы рассчитываем на получение бюджетного финансирования со стороны региона, города с вероятностью 99,9%. Это абсолютно реальные истории. В прошлом году 99% ТОСов, которые подготовили документы, получили финансирование. Денежные средства в этом году в бюджете есть», - сказал Антон Мороз.

«То есть это финансирование бюджетное?» - поинтересовалась Галина Ларионова.

«Все верно. В рамках бюджетного городского финансирования можно определять денежные средства по той программе, по которой вы формируете заявку от ТОС. Это может быть уличное освещение, это может быть дорожное покрытие. Это не юридическое лицо, соответственно, дополнительное сопровождение вам не потребуется. Мои помощники сметную документацию сформируют. Все остальное я согласую самостоятельно. Это реальные деньги, и в Псковской области этот механизм работает на 100%», - пояснил Антон Мороз.

«И потом, когда это все одобрят, тогда уже можно будет конкретно говорить о том, что нам нужно?» - спросила Галина Ларионова.

«Да, придется проявить инициативу. С этим у вас проблем возникнуть не должно, учитывая, что вы уже половину сделали — вы пришли ко мне на прием», - заверил ее Антон Мороз.

Отдельно стоит отметить, что прием проходил под музыкальное сопровождение. В этот день в библиотеке проводился творческий вечер, посвященный Дню матери. Ученики школы №17 исполняли песни для своих матерей. Антон Мороз, будучи многодетным отцом, любезно присоединился к празднику, поздравив присутствующих мам. Как потом отметили организаторы, поздравление депутата украсило мероприятие.

«У меня самого пятеро детей. От всей души поздравляю мам, мамочек, замечательных женщин с этим великолепным праздником, поскольку на самом деле мама — это, наверное, главное слово в жизни, которое любой ребенок, любой нормальный человек в своей душе хранит, холит, лелеет. Поэтому искренне и с огромной любовью поздравляю вас с этим замечательным днем. И желаю вам, в первую очередь, здоровья и мудрости. Потому что ваше здоровье — это очень важно для каждого из нас. А ваша мудрость сопровождает нас всю жизнь, позволяет нам по-другому совершенно себя ощущать, вести в жизни. Я желаю вам, чтобы вас ваши дети любили, холили и лелеяли, потому что вы замечательные», - сказал Антон Мороз.

Далее на прием пришла семейная пара Лукичевых, живущих в доме в проезде Медведово. Их вопрос был связан со спилом аварийных деревьев, которые, по их словам, могут угрожать их безопасности.

«Возле нашего участка растет несколько деревьев. Они там давно и, соответственно, они очень большие. Одно из них свисает прямо над домом. Несколько лет назад их должны были спилить, но хозяина старого не было дома. Приехали службы и спилили не деревья, а просто макушки. Нынешний хозяин тоже уже ходил по поводу этих деревьев, сказал, что одно из них уже падало на крышу, но тогда он сам все починил», - сказал Владимир Лукичев.

Антон Мороз объяснил супругам, как работает механизм по устранению аварийных деревьев.

«Сначала вам нужно написать заявление в свободной форме. В нем изложить, что вы обеспокоены состоянием деревьев, и попросить из спилить. К заявлению прилагаете фотографии этих деревьев, можете их на принтере просто распечатать. Затем происходит комиссионный выезд, и в 90% случаев, когда люди просят помочь с тем или иным деревом, с ним что-то делают. После выезда комиссии это перенаправляют на депутата, мы еще дополнительно выезжаем. Исходя из ваших требований, мы это заявление подпишем. Все думают, что это какая-то бюрократия, но на самом деле, это займет примерно две недели», - уточнил Антон Мороз.

«Ну да, нам бы хоть верхушки спилить», - добавили супруги.

«Нет, если дерево действительно аварийное, то его нужно утилизировать», - сказал Антон Мороз.

Также супруги посетовали, что в проезде отсутствует освещение. В качестве решения им также было предложено организовать ТОС, как рабочий механизм.

«Вы подумайте, потому что эта история действительно рабочая. На ТОСы в этом году выделено около 150 млн целевых средств. В этом году, например, можете организовать освещение, в следующем детскую площадку. Гранты для ТОС — это не одноразовая акция. С оформлением документов, с проектом мы вам поможем. Не бойтесь и не думайте, что на вас ляжет какое-то обременение», - заверил депутат.

В конце приема к депутату обратилась Елена Кононская из микрорайона Ступниково. Ее обращение изначально выбивалось из общей канвы — женщина просила взять на контроль ситуацию со своим соседом, который при строительстве дома сделал земельный участок выше. Из-за этого во время осадков грунтовые воды стекают на участок Елены.

«Сосед купил участок и насыпал его на 1,5 метра. Я с ним полгода уже борюсь. У меня там натурально болото образовалось из-за этого. Вся вода ко мне стекает. В администрации мне не отказали, выкопали канаву позади участка. На своем он не дает копать. Так как это окраина города, у нас канав и водосбросов никаких нет», - пожаловалась женщина.

Она отметила, что с собственником общались представители администрации города, но эффекта это не возымело. На данный момент она добивается какого-то решения через суд. На декабрь назначено открытое заседание. Антон Мороз предложил Елене Кононской обратиться также в фонд «Защитники Отечества».

«В фонде могут сделать разве что звонок. После этого ко мне приехал замглавы администрации Алексей Саенко, они были у меня, сказали, что пока не могут здесь ничего прокопать, но у меня к ним нет никаких претензий, они молодцы. Мне просто непонятно, зачем мужики пытаются бороться со мной, с женщиной? Я просто у вас прошу держать на контроле эту ситуацию», - сказала Елена Кононская.
«Мы с администрацией города и с Алексеем Константиновичем (Саенко — прим. ред.) находимся постоянно на связи. Давайте съездим и посмотрим. Попрошу только дополнительно для общения с фондом и с Верой Васильевной Емельяновой (первый заместитель губернатора Псковской области — прим. ред.) прислать нам документы о судебном решении. Попробуем дополнительно пообщаться. Будем пробовать привлечь административные ресурсы. Депутатские всё-таки небезграничны», - предложил Антон Мороз.

Он пообещал Елене Кононской взять ситуацию на контроль.

Таким образом, можно сделать вывод, что помимо вполне житейских проблем, вроде уличного освещения, депутатам Псковской городской Думы приходится решать и проблемы, связанные с безопасностью избирателей. Аварийные деревья — это не шутки, они могут быть опасны для жителей. Возможно, депутат является одной из крайних инстанций, в которую могут обратиться избиратели, чтобы добиться комфорта для себя и окружающих. Именно народные избранники в силе привлечь административные ресурсы для решения проблем избирателей.

Андрей Николаев

Пресс-портрет
Мороз Антон Михайлович Депутат Псковской городской Думы 7-го созыва.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Приходилось ли вам обращаться в приемные органов власти?
В опросе приняло участие 98 человек
28.11.2025, 16:340 В псковской автошколе рассказали, как между собой называют улицу Труда 28.11.2025, 16:310 Открытие памятника Довмонту в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 28.11.2025, 16:300 Информационную акцию «Скажи нет коррупции» проведут псковские приставы 28.11.2025, 16:200 42-я сессия Псковской гордумы: бюджет в первом чтении и председатель КСП
28.11.2025, 16:190 С 35-летием налоговой службы поздравил псковское УФНС Юрий Сорокин от имени Собрания 28.11.2025, 16:140 Эксперт рассказал о ключевых трендах банковских программ в 2026 году 28.11.2025, 15:540 «Памятник создает не человек, а время»: Андрей Мартьянов представил псковичам своего Довмонта 28.11.2025, 15:470 Сергей Родин: Всероссийское общество автомобилистов формирует правильную культуру поведения на дороге
28.11.2025, 15:450 «Хайпожоры»: Двойник Рунета и связь в приграничных районах как постоянная проверка номеров. ВИДЕО 28.11.2025, 15:280 Освещение, аварийные деревья и нерадивые соседи — Антон Мороз провел прием граждан в Любятово 28.11.2025, 15:250 Отмечайте День матери ярко на семейной пиратской вечеринке в «СтругановЪ» 28.11.2025, 15:160 Борис Елкин: Судьба памятника Довмонту — точно быть в центре внимания
28.11.2025, 15:010 СОБЫТИЕ: «Гражданская пресса» в честь 25-летия ПЛН передала корм в зооприют «Лесопилка» 28.11.2025, 14:590 Стартовала XVIII научно-практическая конференция «Изборск и его округа» 28.11.2025, 14:520 «Дневной дозор»: Есть ли шанс на мир между Россией и Украиной в ближайшей перспективе? 28.11.2025, 14:420 В Госдуме прошло расширенное заседание фракции ЛДПР по реализации прав и защите матерей в РФ 
28.11.2025, 14:361 Антон Мороз: Родителям следует «подсвечивать» детям преимущества Псковской области 28.11.2025, 14:250 Псковская область вошла в число лидеров по применению маткапитала в ипотечных сделках — Сбер 28.11.2025, 14:230 В трех многоквартирных домах Пскова установят подъемники или пандусы по заявкам граждан 28.11.2025, 14:100 «Изборские истории»: Подарок для новогодней ёлки, «Придумано и сделано в России» и «Хранитель времени»
28.11.2025, 14:040 Фотофакт: Обрезку деревьев производят на Рижском проспекте в Пскове 28.11.2025, 14:020 Памятник князю Довмонту торжественно открыли в Пскове. ФОТО 28.11.2025, 13:580 Названы причины закрытия дороги к псковской деревне Хотицы на год 28.11.2025, 13:480 В «Михайловском» дадут праздничный концерт ко Дню матери
28.11.2025, 13:460 Псковские профсоюзные учреждения помогают жителям Курской области 28.11.2025, 13:400 Антон Мороз: Бюджет Пскова максимально сбалансированный 28.11.2025, 13:250 Птичий грипп может создать более масштабную пандемию, чем COVID-19 28.11.2025, 13:230 Финал «Мисс и Миссис Псков-2025. ФОТОРЕПОРТАЖ
28.11.2025, 13:150 Выставки народных и авторских игрушек предлагают посетить гостям Изборска 28.11.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности» с Антоном Морозом 28.11.2025, 12:420 Андрей Михайлов о новых старых главах и проблемах на селе 28.11.2025, 12:420 Псковичка прошла в сборную России по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров
28.11.2025, 12:340 В Великих Луках введут туристический налог для гостиниц и хостелов 28.11.2025, 12:310 Камера «Ростелекома» запечатлела установку главной праздничной ели в Великом Новгороде 28.11.2025, 12:280 «На пятой передаче»: Автошкола общества автомобилистов, работа с детьми и дорожные ловушки. ВИДЕО 28.11.2025, 12:230 Творческие подростки встретились с актерами Псковского театра драмы
28.11.2025, 12:210 Депутаты Великолукской гордумы оценили итоги ремонта дорог и дворов в 2025 году 28.11.2025, 12:140 ОЭЗ «Моглино»: как это работает 28.11.2025, 12:080 Редкие архивные фотографии Константина Симонова опубликовал Пушкинский заповедник к 110-летию советского поэта 28.11.2025, 12:070 Два экипажа ДПС работали на месте аварии на перекресте улиц Советской и Гражданской в Пскове
28.11.2025, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры» 28.11.2025, 12:000 «Пастырь»: О значении веры в жизни человека. ВИДЕО 28.11.2025, 11:570 Ирина Стаканова вновь возглавила Контрольно-счетную палату Пскова  28.11.2025, 11:560 Начался финал конкурса рационализаторов и изобретателей Псковской области
28.11.2025, 11:350 Следователи дважды выезжали на смертельные пожары в Великих Луках 28.11.2025, 11:270 В Пскове стартовал городской финал брейн-ринга «Кворум» 28.11.2025, 11:220 Принятие бюджета в первом чтении обсуждают на заседании гордумы в Великих Луках 28.11.2025, 11:200 Фотофакт: Новогоднюю ель монтируют в Детском парке в Пскове
28.11.2025, 11:120 «Семейные ценности»: Легко ли быть многодетным отцом?  28.11.2025, 11:060 Компенсационные платежи за выброс сточных вод в Пскове уменьшили на 10% 28.11.2025, 10:570 Устроившего ДТП на Коммунальной в Пскове водителя «Дастера» могут лишить права управления 28.11.2025, 10:490 Авито: Средние зарплатные предложения для бухгалтеров выросли на 18% за год
28.11.2025, 10:440 Опубликованы темы докладов XVIII научно-практической конференции «Изборск и его округа» 28.11.2025, 10:350 Доходы Пскова на 2026 год в первом чтении проекта бюджета превысили 8,3 млрд рублей 28.11.2025, 10:290 «Великий, могучий»: Поймут только носители — изюминки русского языка. Часть 2 28.11.2025, 10:120 В ГД обсуждают введение периода в 7 дней охлаждения для сделок с квартирами
28.11.2025, 10:030 «Придумано и сделано в России»: зеркала «Диво и Весть» 28.11.2025, 10:020 Общество «Зенча» в Пскове ищет заместителя главного бухгалтера с з/п от 100 000 рублей 28.11.2025, 09:580 Гибкий график и удаленка нужны работающим матерям Пскова больше матпомощи — опрос  28.11.2025, 09:400 «Хайпожоры»: Двойник Рунета и связь в приграничных районах как постоянная проверка номеров
28.11.2025, 09:300 Доля пенсионеров достигнет четверти населения уже через десять лет 28.11.2025, 09:150 Итоги года подведут псковские трудовые отряды подростков в конце ноября 28.11.2025, 09:000 Предновогодние корпоративы в Гостинично-ресторанном комплексе «ПушкинЪ» 28.11.2025, 08:400 Новогодний музыкальный спектакль покажут псковичам в декабре
28.11.2025, 08:200 На укравшего более 20 дезодорантов псковича завели уголовное дело 28.11.2025, 08:000 Процесс реставрации иконы «Преображение» продемонстрировали специалисты псковского музея 28.11.2025, 07:300 Всемирный день сострадания празднуют 28 ноября 28.11.2025, 07:010 «На пятой передаче»: Автошкола общества автомобилистов, работа с детьми и дорожные ловушки
28.11.2025, 07:000 У православных христиан начался Рождественский пост 27.11.2025, 23:220 Время жить в России! 27.11.2025, 23:190 В тройном ДТП на Ольгинском мосту в Пскове никто не пострадал 27.11.2025, 22:300 Визит ПЛН в зооприют «Лесопилка». ФОТОРЕПОРТАЖ
27.11.2025, 22:230 «Дележ» полосы привел к ДТП в Пскове на перекрестке Коммунальной. ВИДЕО 27.11.2025, 22:150 Пскович занял второе место в абсолютном зачёте серий ралли «Кубок Дружбы регионов» 27.11.2025, 22:000 Гололёд сохранится по Псковской области в ночь на 28 ноября 27.11.2025, 21:400 В микрорайоне Пскова Силово-Медведово завершили монтаж освещения
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru