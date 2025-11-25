Общество

Освещение, аварийные деревья и нерадивые соседи — Антон Мороз провел прием граждан в Любятово

Депутат Псковской городской Думы по избирательному округу №3 Антон Мороз провел личный прием граждан микрорайона Любятово 27 ноября. В числе чаяний избирателей прозвучали проблемы уличного освещения, спила аварийных деревьев и вопросы, связанные с соседями. Подробнее о том, как прошел прием граждан, - в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Прием граждан состоялся в местной библиотеке «БиблиоЛюб». Отзывчивые сотрудники учреждения предоставили для этих целей отдельное помещение.

Первой о своих чаяниях рассказала депутату Галина Ларионова. Она высказала обеспокоенность отсутствием уличного освещения в Красногвардейском переулке между домами №№55 и 57 по улице Николая Васильева. В качестве решения ей предложили организовать территориальное общественное самоуправление (ТОС), как наиболее эффективный и рабочий вариант, однако для этого женщине необходимо договориться еще с несколькими собственниками.

«Вашу проблему можно вполне решить с помощью ТОС. Я со своей стороны чем готов помочь? Если вы найдете еще троих собственников, создадите ТОС, документацию мой помощник поможет оформить. Под лежачий камень вода не течет. Если что, мы готовы с вами пройти по собственникам. У нас на эту сессию в Псковской городской Думе первые ТОСы регистрируются, еще шесть готовятся. С каждым из них мы рассчитываем на получение бюджетного финансирования со стороны региона, города с вероятностью 99,9%. Это абсолютно реальные истории. В прошлом году 99% ТОСов, которые подготовили документы, получили финансирование. Денежные средства в этом году в бюджете есть», - сказал Антон Мороз.

«То есть это финансирование бюджетное?» - поинтересовалась Галина Ларионова.

«Все верно. В рамках бюджетного городского финансирования можно определять денежные средства по той программе, по которой вы формируете заявку от ТОС. Это может быть уличное освещение, это может быть дорожное покрытие. Это не юридическое лицо, соответственно, дополнительное сопровождение вам не потребуется. Мои помощники сметную документацию сформируют. Все остальное я согласую самостоятельно. Это реальные деньги, и в Псковской области этот механизм работает на 100%», - пояснил Антон Мороз.

«И потом, когда это все одобрят, тогда уже можно будет конкретно говорить о том, что нам нужно?» - спросила Галина Ларионова.

«Да, придется проявить инициативу. С этим у вас проблем возникнуть не должно, учитывая, что вы уже половину сделали — вы пришли ко мне на прием», - заверил ее Антон Мороз.

Отдельно стоит отметить, что прием проходил под музыкальное сопровождение. В этот день в библиотеке проводился творческий вечер, посвященный Дню матери. Ученики школы №17 исполняли песни для своих матерей. Антон Мороз, будучи многодетным отцом, любезно присоединился к празднику, поздравив присутствующих мам. Как потом отметили организаторы, поздравление депутата украсило мероприятие.

«У меня самого пятеро детей. От всей души поздравляю мам, мамочек, замечательных женщин с этим великолепным праздником, поскольку на самом деле мама — это, наверное, главное слово в жизни, которое любой ребенок, любой нормальный человек в своей душе хранит, холит, лелеет. Поэтому искренне и с огромной любовью поздравляю вас с этим замечательным днем. И желаю вам, в первую очередь, здоровья и мудрости. Потому что ваше здоровье — это очень важно для каждого из нас. А ваша мудрость сопровождает нас всю жизнь, позволяет нам по-другому совершенно себя ощущать, вести в жизни. Я желаю вам, чтобы вас ваши дети любили, холили и лелеяли, потому что вы замечательные», - сказал Антон Мороз.

Далее на прием пришла семейная пара Лукичевых, живущих в доме в проезде Медведово. Их вопрос был связан со спилом аварийных деревьев, которые, по их словам, могут угрожать их безопасности.

«Возле нашего участка растет несколько деревьев. Они там давно и, соответственно, они очень большие. Одно из них свисает прямо над домом. Несколько лет назад их должны были спилить, но хозяина старого не было дома. Приехали службы и спилили не деревья, а просто макушки. Нынешний хозяин тоже уже ходил по поводу этих деревьев, сказал, что одно из них уже падало на крышу, но тогда он сам все починил», - сказал Владимир Лукичев.

Антон Мороз объяснил супругам, как работает механизм по устранению аварийных деревьев.

«Сначала вам нужно написать заявление в свободной форме. В нем изложить, что вы обеспокоены состоянием деревьев, и попросить из спилить. К заявлению прилагаете фотографии этих деревьев, можете их на принтере просто распечатать. Затем происходит комиссионный выезд, и в 90% случаев, когда люди просят помочь с тем или иным деревом, с ним что-то делают. После выезда комиссии это перенаправляют на депутата, мы еще дополнительно выезжаем. Исходя из ваших требований, мы это заявление подпишем. Все думают, что это какая-то бюрократия, но на самом деле, это займет примерно две недели», - уточнил Антон Мороз.

«Ну да, нам бы хоть верхушки спилить», - добавили супруги.

«Нет, если дерево действительно аварийное, то его нужно утилизировать», - сказал Антон Мороз.

Также супруги посетовали, что в проезде отсутствует освещение. В качестве решения им также было предложено организовать ТОС, как рабочий механизм.

«Вы подумайте, потому что эта история действительно рабочая. На ТОСы в этом году выделено около 150 млн целевых средств. В этом году, например, можете организовать освещение, в следующем детскую площадку. Гранты для ТОС — это не одноразовая акция. С оформлением документов, с проектом мы вам поможем. Не бойтесь и не думайте, что на вас ляжет какое-то обременение», - заверил депутат.

В конце приема к депутату обратилась Елена Кононская из микрорайона Ступниково. Ее обращение изначально выбивалось из общей канвы — женщина просила взять на контроль ситуацию со своим соседом, который при строительстве дома сделал земельный участок выше. Из-за этого во время осадков грунтовые воды стекают на участок Елены.

«Сосед купил участок и насыпал его на 1,5 метра. Я с ним полгода уже борюсь. У меня там натурально болото образовалось из-за этого. Вся вода ко мне стекает. В администрации мне не отказали, выкопали канаву позади участка. На своем он не дает копать. Так как это окраина города, у нас канав и водосбросов никаких нет», - пожаловалась женщина.

Она отметила, что с собственником общались представители администрации города, но эффекта это не возымело. На данный момент она добивается какого-то решения через суд. На декабрь назначено открытое заседание. Антон Мороз предложил Елене Кононской обратиться также в фонд «Защитники Отечества».

«В фонде могут сделать разве что звонок. После этого ко мне приехал замглавы администрации Алексей Саенко, они были у меня, сказали, что пока не могут здесь ничего прокопать, но у меня к ним нет никаких претензий, они молодцы. Мне просто непонятно, зачем мужики пытаются бороться со мной, с женщиной? Я просто у вас прошу держать на контроле эту ситуацию», - сказала Елена Кононская.

«Мы с администрацией города и с Алексеем Константиновичем (Саенко — прим. ред.) находимся постоянно на связи. Давайте съездим и посмотрим. Попрошу только дополнительно для общения с фондом и с Верой Васильевной Емельяновой (первый заместитель губернатора Псковской области — прим. ред.) прислать нам документы о судебном решении. Попробуем дополнительно пообщаться. Будем пробовать привлечь административные ресурсы. Депутатские всё-таки небезграничны», - предложил Антон Мороз.

Он пообещал Елене Кононской взять ситуацию на контроль.

Таким образом, можно сделать вывод, что помимо вполне житейских проблем, вроде уличного освещения, депутатам Псковской городской Думы приходится решать и проблемы, связанные с безопасностью избирателей. Аварийные деревья — это не шутки, они могут быть опасны для жителей. Возможно, депутат является одной из крайних инстанций, в которую могут обратиться избиратели, чтобы добиться комфорта для себя и окружающих. Именно народные избранники в силе привлечь административные ресурсы для решения проблем избирателей.

Андрей Николаев