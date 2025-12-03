Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Почему такие желтые?
Атлас здоровья ЛОНГРИД
До нового года не трогать!
Псковский педагог - победитель «Флагманов образования»
Псковские учителя на V съезде Общества русской словесности
в «СтругановЪ»
ESG-активность на Некрасова
Работа в «Россети Северо-Запад»
Новогодний корпоратив
Господин Рейтингомер
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
Из агрономов в фермеры
Дорогу педагогу
Город Рождества
 
 
 
ещё Общество 03.12.2025 18:081 «Дневной дозор»: Как Псков вступил в зимний сезон? 10.12.2025 14:010 Есть ли свобода слова в России, ответил Псковский омбудсмен Дмитрий Шахов 10.12.2025 13:200 В Пскове пройдет Детско-родительский форум 21 декабря 10.12.2025 12:560 Как изборские столяры создавали произведения искусства, рассказали в музее-заповеднике 10.12.2025 12:410 Антон Мороз об уличном освещении в округе №3: На некоторых участках требуется комплексная реконструкция 10.12.2025 12:120 Глава МегаФона признан лучшим CEO в России
 
 
 
Самое популярное 04.12.2025 18:378 Наталья Ильина отправится под домашний арест 04.12.2025 11:063 Александр Сорокин станет новым министром образования Псковской области 03.12.2025 13:060 Смерть водителя стала причиной ДТП рядом с «Акваполисом» в Пскове 05.12.2025 14:544 Сбитая на улице Рокоссовского женщина скончалась в реанимации 05.12.2025 22:025 Льва Шлосберга* взяли под стражу в зале суда. ФОТОРЕПОРТАЖ
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Антон Мороз об уличном освещении в округе №3: На некоторых участках требуется комплексная реконструкция

10.12.2025 12:41|ПсковКомментариев: 0

С чем связаны сложности с уличным освещением на улицах округа №3 в Пскове, рассказал депутат Псковской городской Думы Антон Мороз в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Основные сложности — это состояние старых сетей и опор, а также необходимость замены светильников на более современные и энергоэффективные. На некоторых участках требуется комплексная реконструкция, а это уже более затратные и длительные работы. Кроме того, в осенне-зимний период добавляется нагрузка на коммунальные службы, и сроки устранения неисправностей иногда растягиваются. Тем не менее, каждая заявка жителей отрабатывается. Моя задача как депутата — добиваться, чтобы проблемные адреса включались в планы работ, и чтобы решения принимались своевременно», - сказал Антон Мороз.
Смотрите также
19.11.2025 15:320 До фонаря

В целом, он оценил ситуацию как неоднородную, так как есть участки где освещение периодически выходит из строя.

«В целом уровень уличного освещения на улицах третьего округа остаётся неоднородным. Есть участки, где сети работают стабильно, но есть и проблемные зоны, где освещения недостаточно или оно периодически выходит из строя. Именно эти адреса чаще всего становятся предметом обращений жителей», - подытожил Антон Мороз.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Ваше отношение к «эффекту Долиной»?
В опросе приняло участие 101 человек
10.12.2025, 13:530 Партию продукта из свинины отозвали из Псковской области из-за скрытого куриного мяса 10.12.2025, 13:330 «Горводоканал» завершил комплекс аварийно-восстановительных работ на водопроводных сетях в Гдове 10.12.2025, 13:200 В Пскове пройдет Детско-родительский форум 21 декабря 10.12.2025, 13:060 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Дмитрием Месхиевым
10.12.2025, 12:580 Как получать квитанцию по оплате за газ на электронную почту, рассказали псковичам 10.12.2025, 12:560 Как изборские столяры создавали произведения искусства, рассказали в музее-заповеднике 10.12.2025, 12:440 Массовое ДТП с пострадавшими устроил водитель Toyota Land Cruiser в Пскове 10.12.2025, 12:410 Антон Мороз об уличном освещении в округе №3: На некоторых участках требуется комплексная реконструкция
10.12.2025, 12:340 Дмитрий Месхиев подведет театральные итоги в программе «Обратный отсчет» на ПЛН FM 10.12.2025, 12:120 Глава МегаФона признан лучшим CEO в России 10.12.2025, 12:090 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Дмитрием Шаховым 10.12.2025, 11:570 Посетителям музея-заповедника «Изборск» порекомендовали надевать теплую удобную обувь для прогулок
10.12.2025, 11:560 Директор школы в Палкинском округе рискует получить штраф до 80 тысяч рублей за нарушения охраны труда 10.12.2025, 11:460 Когда крыша — надёжнее, чем прогноз погоды 10.12.2025, 11:250 «Беседка»: Международный День прав человека 10.12.2025, 11:160 ИТ-холдинг Т1 проводит крупный проект по импортозамещению в компании «РусГидро»
10.12.2025, 10:580 Центр спортивной подготовки потребовал возместить потерю оборудования для фиджитал-центра в Пскове 10.12.2025, 10:550 Скончался писатель-сатирик Леонид Французов 10.12.2025, 10:410 В Псковской области выявлен 25-й случай заражения цветов опасным вредителем 10.12.2025, 10:310 Суд назначил 220 часов обязательных работ пыталовцу, угрожавшему убить бывшую девушку
10.12.2025, 10:170 Балонный газ и новогодние украшения обсудил Общественный совет Новоржевского округа 10.12.2025, 09:590 Неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара на улице Коммунальной в Пскове 10.12.2025, 09:450 Уполномоченные по правам человека Северо-Запада обменялись опытом в сфере пробации 10.12.2025, 09:430 Время жить на Псковщине
10.12.2025, 09:370 Судебные приставы взыскали 4,7 млн рублей штрафа с жителя Пскова 10.12.2025, 09:300 Работающие псковичи назвали главные цели на 2026 год - опрос 10.12.2025, 09:160 В РФ запустят доставку товаров 18+ по биометрии 10.12.2025, 09:000 Опережая время. Итоги 2025 года для Альфа-Банка в Псковской области. ЛОНГРИД
10.12.2025, 08:400 Православные верующие отмечают праздник иконы Божьей Матери «Знамение» 10 декабря 10.12.2025, 08:200 Директор фестиваля «Пушкин. Михайловское»: Спасибо за вчерашнюю зиму и за сегодняшнюю осень 10.12.2025, 08:000 Чемпионат и первенство Псковской области по карате пройдет 13 декабря 10.12.2025, 07:300 «Кроха-фест» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ
10.12.2025, 07:000 Международный День прав человека празднуют 10 декабря 09.12.2025, 22:000 Какие изменения ждут российский рынок труда, рассказал эксперт 09.12.2025, 21:400 Житель Печорского района сбил насмерть двух людей 09.12.2025, 21:200 Поучаствовать в создании новогодней игрушки собственными руками приглашают псковичей
09.12.2025, 21:000 За неделю в Псковской области зарегистрировали около 4 тысяч случаев ОРВИ 09.12.2025, 20:400 Псковичи вернули имена героям: останки казахстанских воинов переданы на Родину на премьере фильма «Цитадель» 09.12.2025, 20:220 Дмитрий Месхиев на открытии «Кроха-феста»: Спектакли будут полезны и взрослым 09.12.2025, 20:200 Управление Минюста России подписало соглашение с МАУК «ЦБС» Пскова
09.12.2025, 20:000 В День героев Отечества молодежные организации Острова провели памятные акции 09.12.2025, 19:400 ДТП произошло напротив стеллы «Город воинской славы» в Пскове 09.12.2025, 19:400 Псковичи представили регион на Всероссийском патриотическом форуме в Москве 09.12.2025, 19:300 «Гонки по вертикали»: Совпадение? Не думаю! ВИДЕО
09.12.2025, 19:250 В Пскове росгвардейцы поклонились мощам святого Георгия Победоносца 09.12.2025, 19:000 Организаторы: Основная миссия «Кроха-феста» - открыть мир театра самым юным зрителям 09.12.2025, 18:440 «Гонки по вертикали»: Совпадение? Не думаю! 09.12.2025, 18:400 Акварельная живопись Хуана Хуачжао представлена в псковском музее
09.12.2025, 18:200 В Пскове обсудили, как вовлечь молодёжь в православные традиции 09.12.2025, 18:080 ДТП произошло на Рижском проспекте в Пскове 09.12.2025, 18:039 Псковский суд оставил под арестом нарушителей границы, пронесших табачные изделия на 10 млн рублей 09.12.2025, 18:030 15 медалей завоевала сборная Псковской области в Чемпионате и Первенстве СЗФО России по рукопашному бою
09.12.2025, 18:030 Жительница Дно получила штраф за избиение из-за оскорбления 09.12.2025, 18:020 Фотофакт: В районе дамбы в Пскове сломался автобус 09.12.2025, 18:000 Вера Емельянова подчеркнула важность нравственного выбора и воспитания в эпоху цифровых технологий 09.12.2025, 18:000 Без малого 3,5 тысячи зрителей побывали на фестивале «Пушкин. Михайловское»
09.12.2025, 17:570 Православная книжная выставка-форум «Радость Слова» открылась в Пскове 09.12.2025, 17:570 «Подстрочник»: Оксана Филиппова о реализованных проектах Пушкиногорского округа. ВИДЕО 09.12.2025, 17:551 Льва Шлосберга* внесли в список экстремистов и террористов 09.12.2025, 17:440 Внутрипоселковый газопровод построили в псковской деревне Барановка
09.12.2025, 17:420 Каверинские традиционные ценности 09.12.2025, 17:420 «Дневной дозор»: Нужно ли ужесточить законодательство в отношении коррупционеров? 09.12.2025, 17:340 ИТ-холдинг Т1: Доверять ли ИИ — вопрос на миллиард 09.12.2025, 17:260 В Великих Луках водителя наказали за нелегальные перевозки пассажиров
09.12.2025, 17:180 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Псковские стрельцы. ВИДЕО 09.12.2025, 17:080 Развитие региональных брендов обсудит псковское бизнес-сообщество на семинаре 09.12.2025, 17:020 Митрополит Матфей отметил ключевую роль чтения и духовного воспитания молодежи 09.12.2025, 16:540 В Псковской области построят молочный комплекс с поддержкой Россельхозбанка
09.12.2025, 16:530 Оксана Филиппова поделилась перечнем объектов, которые благоустроили благодаря ФКГС 09.12.2025, 16:370 Выставка и экспозиция будут не доступны в Псковском музее-заповеднике 10 и 11 декабря 09.12.2025, 16:240 Калужский и Боровский Климент: Сохранение связи между поколениями — ключ к будущему культуры 09.12.2025, 16:180 Бесплатную экскурсию провели в музее-заповеднике «Изборск» в День героев Отечества
09.12.2025, 15:580 «Школа финансов»: Инвестиционные проекты АПК 09.12.2025, 15:560 Идеальный корпоратив-2025: тренды этого года и советы по выбору подрядчиков 09.12.2025, 15:550 Реплика Константина Калиниченко: Зачем заблокировали Roblox? 09.12.2025, 15:450 Как ТОСы преображают Пушкиногорье, поделилась Оксана Филиппова
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru