Антон Мороз об уличном освещении в округе №3: На некоторых участках требуется комплексная реконструкция

С чем связаны сложности с уличным освещением на улицах округа №3 в Пскове, рассказал депутат Псковской городской Думы Антон Мороз в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Основные сложности — это состояние старых сетей и опор, а также необходимость замены светильников на более современные и энергоэффективные. На некоторых участках требуется комплексная реконструкция, а это уже более затратные и длительные работы. Кроме того, в осенне-зимний период добавляется нагрузка на коммунальные службы, и сроки устранения неисправностей иногда растягиваются. Тем не менее, каждая заявка жителей отрабатывается. Моя задача как депутата — добиваться, чтобы проблемные адреса включались в планы работ, и чтобы решения принимались своевременно», - сказал Антон Мороз.

В целом, он оценил ситуацию как неоднородную, так как есть участки где освещение периодически выходит из строя.

«В целом уровень уличного освещения на улицах третьего округа остаётся неоднородным. Есть участки, где сети работают стабильно, но есть и проблемные зоны, где освещения недостаточно или оно периодически выходит из строя. Именно эти адреса чаще всего становятся предметом обращений жителей», - подытожил Антон Мороз.