Участок дороги Хотицы – Писковичи – Муровицы закроют с завтрашнего дня

С 15 декабря в Псковском муниципальном округе на один год закрывается участок автодороги Хотицы – Писковичи – Муровицы – от поворота к монументу Ледового побоища до поворота на улицу Невскую в деревне Хотицы.

Ограничения связаны со строительством путепровода в рамках возведения второго пускового комплекса Северного обхода города Пскова.

Объезд будет осуществляться по маршруту: от улицы Чудской – улицы Радонежская – деревни Солоново – деревни Струково – деревни Писковичи – деревни Хотицы (до поворота на улицы Невскую) – обратно до деревни Писковичи.

Для пассажиров общественного транспорта предусмотрен бесплатный автобус от Писковичей в Хотицы. Посадка на автобус по маршруту №118 «Улица Рокоссовского – Муровицы» для жителей деревни Хотицы будет осуществляться на остановке «Писковичи» в прямом и обратном направлении. Транспортную доступность жителям деревни Хотицы обеспечат отдельным дополнительным автобусом малого класса «Хотицы – Писковичи» с бесплатной пересадкой в основной автобус по маршруту №118.